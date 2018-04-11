مطروح تتوعد شركات المقاولات غير الملتزمة بالجدول الزمنى

معتز محمود:



توعدت محافظة مطروح، شركات المقاولات التى لم تلتزم بالجدول الزمنى، لمشروعات الغاز الطبيعى، وشبكات الصرف الصحي والكهرباء.



وقال مصدر مسئول بالمحافظة، إنه سيتم توقيع أقصي غرامة على الشركات حال عدم الانتهاء من الأعمال الجارية في المواعيد المتفق عليها بالعقود.



وأضاف أن العقوبة التى سيتم توقيعها على الشركات المخالفة، قد تصل إلى وقف الأعمال وإسنادها إلى شركات أخرى، لافتاً إلى أن هذه التعليمات صدرت من المحافظ مؤخرا، مؤكدا أهمية الانتهاء من مشروعات الغاز والصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح، تمهيدا لتجميلها قبل حلول موسم الصيف.



وكشف، عن أنه تم رفع تقارير عن نسب تنفيذ كل المشروعات الجارية، طبقا للمواعيد المتفق عليها بالعقود مع الشركات إلى المحافظ عن طريق عدد من اللجان، مشيرا إلي أنه سيتم تجميل وتشجير شارع الإسكندرية بعد الانتهاء من توصيل المرافق بالرصف وعمل الارصفة والبلدورات المضيئة والتشجير.



وتابع : «سيتم إزالة الإشغالات طوال فصل الصيف، سواء من قبل المحلات أو الباعة الجائين، وستوقع غرامات وعقوبات علي أصحاب المحلات للمخالفين».



وفى سياق متصل، قررت محافظة مطروح وقف التعامل مع أى شركات تنفذ أعمالا بالمحافظة، ولم تلتزم بالتأمين على العمالة لديها، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة بالتأمين على العمالة المؤقتة الموسمية والعاملين بالأجر اليومى حفاظاعلى حقوق العمالة وأسرهم.



وقالت مصادر إن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح وجه الشئون المالية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، بعدم التعامل مع أى شركة دون التأمين على العمالة المؤقتة والعاملين بالأجر اليومى لديها.



وطالب بأن يتم وضع شرط فى التعامل مع أى شركة جديدة تنفذ الأعمال بها بتقديم ما يفيد التأمين على جميع العاملين بها.



وأكد أن شهادة « أمان « دليل على الدولة والرئيس السيسى بتلك الفئة من العمالة، وتحقق الضمانات الاجتماعية للأسر المصرية كافة.



وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تهدف إلى خدمة شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المحدودة، ومنحهم تغطية تأمينية على الحياة، في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول التأمينى في المجتمع، خاصة أن هذه العمالة المؤقتة لم تحظ بأى مزايا تأمينية نهائيا.



وأكد أن محافظة مطروح كانت سباقة فى هذا الشأن بأن قامت بالتأمين على كل عمال اليومية بجميع المشروعات التابعة لها.



وأوضح أنه تم توجيه مديرية القوى العاملة بمطروح، بفتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة بجميع قطاعتها على مستوى المحافظة، على أن يتم التقدم للتسجيل بمقر القوى العاملة والمكاتب التابع لها، مع تقديم الدعم الكامل لحصرها وتصنيفها فى قاعدة بيانات.



وأشار إلى أنه تم وضع خطة مبكرة للاستعداد للصيف، بمشاركة كل الأجهزة المعنية، بالتنسيق ومجلس مدينة مرسي مطروح والأجهزة الأمنية المختلفة، وبمشاركة الشعبيين لضمان نجاح موسم الصيف مثل الأعوام السابقة.



و أعلن محمد جابر، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن وصول نسب التنفيذ لأعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وشبكة الصرف الصحي وشنايش الأمطار وأعمال الكهرباء فى شارع إسكندرية وشكري القوتلى، ووسط المدينة وصلت إلى %80 من الأعمال .



وأضاف أنه يتم التنسيق الدورى بين مجلس المدينة والشركات العاملة في كل المشروعات لمتابعة الأعمال، وإزالة كل المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد .



وأكد محافظ مطروح، أنه يتابع أعمال المشروعات الجارية بمدينة مرسي مطروح، من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعى، بالشوارع والمنازل، وإعادة الشئ إلى أصله بعد الانتهاء مباشرة من المشروعات القائمة، مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير اللجان المختصة لمعرفة مدى التزام الشركات بالمواعيد المتفق عليها بالعقود.



وأوضح أنه سيتم إعادة الشئ إلى أصله بعد الانتهاء من المشروعات برصف الشوارع الرئيسية في وسط المدينة، بالإضافة إلي وضع طبقة أسفلت للشوارع الجانبية، مع استخدام الإنترلوك القديم في الشوارع بأطراف المدينة.

ولفت إلى أنه تم تلافي جميع ملاحظات الصيف الماضي بالاستعداد المبكر، ورفع كفاءة جميع المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها.



وأكد أن ذلك يتم مع وضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ حفاظى على مرتادى الشواطئ، مما ينعكس علي ظهور المحافظة في أبهي صورها في موسم الصيف، الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لأهالي المحافظة.



وكان محافظ مطروح، قد حذر مؤخرا الشركات العاملة بمدينة مرسي مطروح بأنه فى حال عدم الانتهاء من الأعمال الجارية في المواعيد المتفق عليها بالعقود، سيتم توقيع أقصي غرامة وعقوبة.