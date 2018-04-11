اللواء مدحت عطية 2

معتز محمود



قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم إنجاز 50 ٪ من محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلى.



واضاف عطية أن هذا المحور يربط ميناء الإسكندرية من باب 54 الي الطريق الدولي الساحلي بطول 2500 متر أغلب هذه المسافة كوبري معلق، وعرض 17 مترا.



وأوضح اللواء عطية أن الهيئة كانت قد رصدت مبلغ 330 مليون جنيه تكلف أولية وجاري تعزيز هذا المبلغ بحوالي 170 مليونا لتصل التكلفة الكلية للمحور لحوالى 500 مليون جنيه.



وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم هيئة الميناء، أن هذا المحور يخفف الضغط المرورى على منطقة القباري والورديان والمكس مما يسهل حركة المرور بمنطقة غرب الإسكندرية، كما يساعد في توفير الوقود نتيجة اختصار المسافات التي تقطعها الشاحنات خروجا من باب 54 ومرورا بمناطق متفرقة ووصولا إلى الطريق الدولي الساحلي لأن هذا المحور يربط الميناء بالطريق الدولي مباشرة بحيث تقطع الشاحنات هذه المسافة في أقل من 5 دقائق.



وأضاف الغندور أن ميناء الإسكندرية يتميز عن كثير من الموانئ بتنفيذ وتطبيق النقل متعدد الوسائط وذلك لوجود خطوط سكك حديدية، ووصلة للنقل للنقل النهرى، ومحاور مرورية مباشرة داخل الميناء كلها تساعد فى نقل السلع والبضائع من وإلى الميناء بشكل منتظم.