موقع إلكترونى يجمع منظمى المؤتمرات

مى سلامة: نستهدف السوق المصرية كمرحلة أولى والإطلاق خلال 6 أشهر





■ كتب- محمد فتحى وسمية كمال:

تعتزم شركة «The Worx» المتخصصة فى مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الموسيقية والحفلات العامة، إطلاق موقع إلكترونى يجمع الشركات والمهنيين العاملين فى مجال تنظيم المؤتمرات، باسم «YourEventGrid.com».

وقالت مى سلامة، الشريك الإدارى بـ«The Worx» إنه من المقرر إطلاق الموقع خلال 6 أشهر، موضحة أن الموقع سيحتوى على تقييمات من العملاء لبعضهم، لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة من الموردين المسجلين بالموقع.

وأضافت سلامة لـ«المال» أن فكرة الموقع ستكون الأولى من نوعها فى مصر، وسيكون متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف التركيز على السوق المصرية كمرحلة أولى ثم التوسع خارجيًّا بعد ذلك.

وأكدت أن خدمات الموقع ستكون متاحة بالمجان مبدئيا، على أن يتم بعد ذلك إضافة إمكانية الاشتراك بمزايا إضافية عن الاشتراك المجانى.

يشار إلى أن The worx وقَّعت مؤخرًا شراكة مع شركة 138 Pyramids لإدارة المشروعات؛ بهدف دعم وتنمية أعمالها فى السوق المصرية.

وترتكز الشراكة بين الطرفين على تعزيز وتطوير أعمال شركة The Worx، وذلك من خلال فريق العمل الخاص بها، والذى يتميز بخبرة كبيرة فى مجال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.



