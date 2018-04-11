EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
موقع إلكترونى يجمع منظمى المؤتمرات
الأربعاء 11 أبريل 2018 01:16 م
مى سلامة الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع 99
أخر الأخبار
مى سلامة الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع 99
مى سلامة: نستهدف السوق المصرية كمرحلة أولى والإطلاق خلال 6 أشهر
■ كتب- محمد فتحى وسمية كمال:
تعتزم شركة «The Worx» المتخصصة فى مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الموسيقية والحفلات العامة، إطلاق موقع إلكترونى يجمع الشركات والمهنيين العاملين فى مجال تنظيم المؤتمرات، باسم «YourEventGrid.com».
وقالت مى سلامة، الشريك الإدارى بـ«The Worx» إنه من المقرر إطلاق الموقع خلال 6 أشهر، موضحة أن الموقع سيحتوى على تقييمات من العملاء لبعضهم، لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة من الموردين المسجلين بالموقع.
وأضافت سلامة لـ«المال» أن فكرة الموقع ستكون الأولى من نوعها فى مصر، وسيكون متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف التركيز على السوق المصرية كمرحلة أولى ثم التوسع خارجيًّا بعد ذلك.
وأكدت أن خدمات الموقع ستكون متاحة بالمجان مبدئيا، على أن يتم بعد ذلك إضافة إمكانية الاشتراك بمزايا إضافية عن الاشتراك المجانى.
يشار إلى أن The worx وقَّعت مؤخرًا شراكة مع شركة 138 Pyramids لإدارة المشروعات؛ بهدف دعم وتنمية أعمالها فى السوق المصرية.
وترتكز الشراكة بين الطرفين على تعزيز وتطوير أعمال شركة The Worx، وذلك من خلال فريق العمل الخاص بها، والذى يتميز بخبرة كبيرة فى مجال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا