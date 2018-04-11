جوهر نبيل يتقدم باستقالته من POD

جوهر نبيل





■ كتبت - منى عبدالبارى وسمية كمال :



علمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بشركة pod للعلاقات العامة، أن جوهر نبيل، أحد الشركاء، ورئيس مجلس الإدارة، استقال من منصبه منذ أيام، مع الإبقاء على حصته – لم تحددها المصادر- كشريك.

وقالت إن «نبيل» يدرس عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، التى قد يكون من بينها إطلاق كيان جديد بسوق العلاقات العامة.



ووفقا للموقع الإلكترونى للشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة المستقيل، يشغل أيضا منصب مدير مبيعات شركة بروموميديا للدعاية والإعلان، منذ 2013.



ويمتلك «نبيل» خبرة بمجال العلاقات العامة تصل إلى 20 عاماً، وفى مجال صناعة الإنتاج، والبث التلفزيونى، وبدأ العمل فى الإعلام، كمدير عملاء بصحيفة الأهرام عام 1998.



ويشغل جمال صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع» حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة POD للعلاقات العامة، خلفاً لجوهر نبيل.



وتتبع POD مجموعة إعلام المصريين، العاملة بمجال الفضائيات، وتمتلك شبكة قنوات ON، التى تضم قنواتON E و ON LiveوON Sport، و ON Drama.



وفى مجال الصحافة الإلكترونية تضم إعلام المصريين، موقع اليوم السابع، ومواقع انفراد، ودوت مصر، ودوت مصر TV، وصوت الأمة، وعين المشاهير، وفى مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتى إيجيبت تودى، وبيزنس توداى، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى مثل، بريزنتيشن سبورت، كبرى شركات التسويق الرياضى والدعاية والإعلان بمصر والمنطقة، وشركات مصر للسينما، وسينرجى للإنتاج، وسينرجى للإعلان، وأى فلاى التى تقوم بالتصوير الجوى، للأحداث العامة، والرياضية.



كما تمتلك شركات هاشتاج، المتخصصة فى السوشيال ميديا، وسبيد المتخصصة للتصميم والجرافيك والتسويق الرقمى، وإيجيبشان أوت دور المتخصصة فى إعلانات الطرق، وداينو المتخصصة فى مجال تنظيم الأنشطة التسويقية للشركات، وأكاديمية إعلام المصريين.



يشار إلى أن شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، كانت قد استحوذت فى نهاية العام الماضى، على حصة رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة، فى شركة إعلام المصريين.

