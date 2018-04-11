إعلان تأسيس التحدى للأعمال البحرية غدا

الفريق مهاب مميش

نادية صابر



علمت «المال « أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، سيعلن غداً الخميس، عن تأسيس شركة «التحدى للأعمال البحرية والتكريك المصرية الإماراتية»، لخدمة قطاع التجارة البحرية وتطوير الموانئ .



وأكدت مصادر مطلعة، أن شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، - إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس - وقعت فى نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، لتأسيس شركة تختص بتطوير وخدمة الموانئ البحرية.



وأوضحت أن شركة الموانئ، ستساهم بنسبة %51 من رأسمال «التحدى للأعمال البحرية والتكريك»، مقابل %49 للجانب الإماراتى .



وأكدت هيئة قناة السويس، فى بيان سابق، أن هذه الشراكة تعد بداية قوية لتطوير شركات هيئة قناة السويس، التى تمتلك إمكانيات وخبرات كثيرة فى مجال المشروعات الكبرى، وإنشاء الموانئ والأرصفة البحرية، وستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى.



يذكر أن القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، شركة قطاع عام، وتابعة إداريا لهيئة قناة السويس، ومتخصصة فى أعمال الإنشاءات البحرية والموانئ والأعمال المدنية، وتأسست فى 1965، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات، أهمها قناطر إسنا، وموانئ العريش ودمياط وسيدى كرير للشركة العربية لأنابيب البترول، وطابا البحرى، وإدكو وميناءى الصيد بالغردقة وعتاقة، وقزق الترسانة النيلية، بمدينة أرمنت بالأقصر.