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تأميـــن
الرقابة المالية تعتمد ترخيص شركتي ثروة كابيتال للتأمين
الأربعاء 11 أبريل 2018 12:30 م
الرقابة المالية تعتمد ترخيص شركتي ثروة كابيتال للتأمين
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الرقابة المالية تعتمد ترخيص شركتي ثروة كابيتال للتأمين
برأسمال 200 مليون جنيه.. وبدء مزاولة النشاط يوليو المقبل
كتب – ماهر أبوالفضل:
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية الأسبوع الماضي، الترخيص المبدئي، لشركتى ثروة للتأمين - فرعي الحياة والممتلكات-، وتستحوذ مجموعة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية، علي حصة الأغلبية بهيكل الملكية.
ويبلغ رأس المال المصدر لكل شركة 100 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، بإجمالي 200 مليون جنيه للشركتين، مدفوع منه النصف.
ويتوزع هيكل ملكية "ثروة" لتأمين – الممتلكات- بنسبة 85% للمجموعة المالية "ثروة كابيتال"، و15% تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين –اللبنانية-، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لاتتجاوز 1 في الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين بهيكل الملكية.
فيما يتوزع هيكل ملكية "ثروة" لتأمين الحياة بنسبة 80% لثروة كابيتال، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية-، مقابل 5% لأحد المستثمرين الأفراد- تحتفظ المال بإسمه-.
وعلمت "المال" من مسئول بارز، وثيق الصلة بالشركتين، أنه من المقرر الحصول علي الموافقة النهائية علي تراخيص مزاولة النشاط، خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد الإنتهاء من الإجراءات المرتبطة بهيئة الاستثمار.
وأشار إلي أنه من المقرر أن تبدأ الشركتين ممارسة النشاط الفعلي، مطلع يوليو، أو أغسطس المقبل علي أقصي تقدير، كاشفا أنه من المقرر استكمال رأس المال المدفوع ليصل إلي 100 مليون جنيه لكل شركة، خلال 5 سنوات.
وتتواجد "ثروة كابيتال" بقطاع التأمين عبر شركة كونتكت لوساطة التأمين، المملوكة لـكونتكت للسيارات، أحد أذرع "ثروة".
وتعد الأخيرة بمثابة شركة قابضة، تتبعها شركة كونتكت لتقسيط السيارات، كما سيتم إدراج عدد من الشركات الجديدة بمجالات مرتبطة تحت مظلتها، منها إدارة المحافظ والاستشارات المالية، ويبلغ رأسمالها 180 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 50% لصناديق شركة أموال الخليج، و30% لفريق الإدارة حازم عمرو موسى، وعمرو لمعى، وحسام أبوجندية، و20% لمجموعة من المستثمرين الأفراد.
واقتحمت "ثروة كابيتال" أنشطة سوق المال بقوة عبر تأسيس 3 شركات جديدة، فى خطوة تستهدف التوسع فى الأنشطة المرتبطة بالتمويل، وإدارة الاستثمارات، تمهيداً للتحول إلى مجموعة مالية متكاملة.
وتعد خطوة "ثروة كابيتال" الخاصة بتأسيس شركتين بنشاط تأمين الممتلكات، والحياة، الثالثة من نوعها، مؤخراً، وسبقها مجموعة "الخرافى" التى أسست إيماك لوساطة التأمين، فى اقتحام النشاط عبر بوابة "السمسرة المباشرة"، وأيضا "أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية" التي أسست "OIB"، وكلاهما يستهدف إدارة محفظة عمليات المجموعة، والمنافسة على مشروعات أخرى.
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