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ثقافة وفنون
شيرين عبد الوهاب تتعاقد مع شو هاوس برودكشن
الأربعاء 11 أبريل 2018 11:45 ص
شيرين عبد الوهاب الفنانة
أخر الأخبار
شيرين عبد الوهاب الفنانة
أحمد حمدي:
تعاقدت الساعات الماضية النجمة شيرين عبد الوهاب مع السيد شادي حسن علي إدارة أعمالها في جميع أنحاء العالم.
وجاءت هذه الخطوه في ظل ما تقدمه الشركه من نجاحات كبيرة، خاصة أن لديها فريق عمل متخصص في عالم إدارة أعمال بالمفهوم الاحترافي، خاصة أنها تدير كثير من الأعمال لكبار نجوم العالم مثل شانتيل وغيرهم وتعد شو هاوس واحدة من أكبر شركات إدارة الأعمال في دبي، خاصة أنها تدير أعمال كبري مؤسسات الدولة في الإمارات وكبار الشخصيات علي المستوي الترويجي.
وشهد التوقيع جميع البنود التي تضمن الرؤية المستقبلية للفنانة شيرين عبد الوهاب في جميع أمورها الفنية والغنائية.
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