أسعار البترول تتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014

مع ترقب توجيه أمريكا ضربة جوية لسوريا

خالد بدر الدين

قفزت أسعار النفط العالمية خلال التعاملات الصباحية فى البورصات الآسيوية اليوم الأربعاء بأكثر من 7%، ليرتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولار للبرميل، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما بلغ 71.34 دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت كانت صعدت أكثر من 3 % أمس الثلاثاء مع ترقب الأسواق تصعيد التوترات العنيفة في الشرق الأوسط بعد أن حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة ضد سوريا خلال 72 ساعة.

وطالبت منظمة يوروكونترول شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ثلاثة أيام وحذرت من إمكان تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت الماضى على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة.

وسجل أيضا خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا قدره 12 % ليتجاوز 65.63 دولار للبرميل ليسجل أيضا أعلى مستوى منذ حوالى 4 سنوات.