الرقابة المالية تقر قيد الوسيط التأميني المتدرب خلال 5 أيام

الرقابة المالية - اللوجو الحديث



مروة عبد النبى:





قررت هيئة الرقابة المالية تسجيل الوسيط المتدرب –الجدد- بسجلاتها خلال 5 أيام على أقصى تقدير، وبما يسهم فى توفير ما يزيد على 5000 فرصة عمل فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك استجابة لطلب الاتحاد المصرى للتأمين بتسهيل إجراءات قيدهم.



وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئته مهتمة بالشباب وتيسير التحاقهم بشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، لذا تم إصدار قرار تنظيمي ملزم للإدارات المختصة داخل الهيئة بإستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن علي ان تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الإلكتروني أو رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة.



ولفت عمران عقب لقائه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أنه تم التشاور حول بعض الإجراءات والمبادرات المهمة لتنمية وتطوير صناعة التأمين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.



وعلى صعيد متصل قررت الهيئة تفعيل المادة 43 من القانون 10 لسنة 1991 الخاص بالاشراف والرقابة على شركات التأمين والتى تنص على تدشين صندوق تامين لحماية حملة وثائق التأمين وذلك بعد إبداء ممثلى الاتحاد المصرى للتأمين حماسهم بتفعيل المادة التى تنص على تأسيس الصندوق .



واضاف عمران أنه تم الاتفاق على اهمية الصندوق وفقآ لدراسة إكتوارية حديثة مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التى يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل ، يتم تقييمها وإختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.



وأبدى رئيس الهيئة إهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والأتحاد لإتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظى تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا ، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة و الاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا ، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الاطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وإبتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.



وعرض علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.



وفى ذات السياق أكد المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة على الإستجابة لطلب الإتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التى تنظمها للتيسير على الشركات و إزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين بالاضافة الى عكوف الهيئة على إعداد مشروع لتطويرالتشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الإحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية .



ولفت الى ان الهيئة تم احاطتها بخطوات الآتحاد خلال الفترة القادمة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الإتحاد فى خطوة للمساهمة فى نشر الثقافة \والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري ، وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية ، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب إحتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.

