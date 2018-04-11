عرض مدينة نصر - سوديك يقود البورصة لقمة تاريخية جديدة

ارتفاعات قياسية لأسهم الشركتين.. والبورصة توقف التداول عليهما ربع ساعة



مصطفى طلعت:



سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، بدعم شرائي للمستثمرين المحليين بعد عرض الاندماج أو الاستحواذ المحتمل لشركة مدينة نصر للإسكان على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".



وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "Egx30" بنسبة 1.7% ليسجل 18004 نقطة وهو مستوى تاريخي جديد للمؤشر – اعلى مستوى له منذ التدشين.



وبالمثل، ارتفع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.52% ليسجل 872 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "egx100" بنسبة 1% ليحقق 2282 نقطة.



يذكر أن شركة مدينة نصر للاسكان قد اعلنت أمس انها تدرس فرص التعاون المحتمل مع سوديك وذلك عبر الإندماج أو الاستحواذ على الأخيرة، فيما اعلنت سوديك صباح اليوم ترحيبها بالعرض.



وارتفعت أسهم الشركتين بشكل قياسي بمستهل التعاملات بنسب اقترب من 10%، ما دفع ادارة البورصة ايقاف التدوال عليهما لمدة ربع ساعة لتجاوزهما نسب الصعود المقرر في القانون والبالغة 5%.

