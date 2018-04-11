سوديك ترحب بعرض مدينة نصر للإسكان للاندماج أو الاستحواذ





مصطفى طلعت





أعلنت شركة السادس من أكتوبر "سوديك"، اليوم الأربعاء، ترحيبها بالدخول في مفاوضات مبدئية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بشأن عملية اندماج أو استحواذ محتملة بين الشركتين.





وقالت "سوديك" في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة صباح اليوم، إن المفاوضات التي ستبدأ وكذلك الفحص النافي للجهالة مبدئية لا يترتب عليها إلى التزامات لكلا الشركتين، وأن أي اتفاق مبدئي على أسلوب الاستثمار والتعاون وتوقيت تفعيله مشروطة بموافقة مجلسي الإدارة والجمعية العمومية لكلا الشركتين وكذلك اعتماد الجهات المختصة وفقا للقانون.





يذكر أن مدينة نصر قد أعلنت أمس أنها تدرس فرص التعاون المحتمل مع سوديك وذلك عبر الاندماج أو الاستحواذ على الأخيرة، موضحة أنه من المقرر مراسلة سوديك لمناقشة إمكانية التعاون والسبل المتاحة لذلك في ضوء القوانين والقواعد السارية.





وعينت مدينة نصر للإسكان المجموعة المالية هيرميس القابضة ومكتب زكي هاشم كمستشاري الشركة في الصفقة المحتملة.



