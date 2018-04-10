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البنك الإسلامي يدعم مشروعات تنموية بلبنان بـ 750 مليون دولار
الثلاثاء 10 أبريل 2018 11:45 م
البنك الإسلامي للتنمية
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البنك الإسلامي للتنمية
وكالات:
يقدم البنك الإسلامي للتنمية تمويلات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي على 5 سنوات للمساهمة في دعم التنمية في لبنان، تتضمن تمويل مشروعات حكومية ومشروعات شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تمويل خدمات تأمين الاستثمار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك الإسلامي في المؤتمر الاقتصادي لتنمية لبنان عبر الإصلاحات والأعمال (CEDRE)، الذي استضافته باريس.
ورحبت مجموعة البنك الإسلامي في مداخلتها بالخطة الاستثمارية للحكومة اللبنانية والإصلاحات المرتقبة التي من شأنها أن تشجع المستثمرين والمؤسسات الدولية والمالية في الاستثمار في القطاعات الحيوية شملت، الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في لبنان، مؤكدة تأييد البنك للقوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا، التي من شأنها فتح الباب أمام الاستثمارات بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت مجموعة البنك استعدادها لتقديم الخدمات والتمويل اللازمين من أجل اعداد المشروعات والاستثمار المباشر فيها، وتقديم خدمات تأمين الاستثمار لهذه المشروعات، مشيدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ومع شركاء البنك التنمويين لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة الاستثمارية، داعية الحكومة اللبنانية تعجيل التوقيع والمصادقة على اتفاقيات تمويل المشروعات التي أعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لصالح لبنان.
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