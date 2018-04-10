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سيــارات
تويوتا وجيب تتقاسمان مبيعات SUV-D
الثلاثاء 10 أبريل 2018 10:35 م
سيراة SUV-D
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سيراة SUV-D
المال خاص
تقاسمت العلامتان التجاريتان تويوتا وجيب مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ والبالغة 378 سيارة.
وقد اقتنصت تويوتا برادو 49.2% من مبيعات الفئة لتكون بذلك السيارة الأكثر مبيعًا؛ وتبعتها في المرتبة الثانية جيب جراند شيروكي بنسبة 30.2% ثم تويوتا فورتشنر بنسبة 20.6%.
وبذلك يصل نصيب العلامة اليابانية تويوتا من مبيعات الفئة إلى 69.8% بواقع 264 سيارة فيما وصل نصيب العلامة الأمريكية جيب إلى 30.2% بواقع 114 سيارة.
يشار إلى أن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D قد ارتفعت بواقع 22 سيارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 378 وحدة مقابل 356 وحدة خلال نفس الفترة من 2017 بنسبة نمو 6.2%.
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