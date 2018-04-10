خسروا 16 مليار دولار خلال يومين

عقوبات واشنطن تفقد ثروة بوتين 2.25 مليار









خالد بدر الدين









هوت أسعار أسهم الشركات الروسية 10% في أول يومي عمل هذا الأسبوع ببورصة موسكو، إثر تكبد 26 مليارديرا من أغنى أثرياء روسيا، خسائر بلغت أكثر من 16 مليار دولار.

وسجلت السوق الروسية أدنى مستوى لها منذ 2014 بسبب العقوبات الأمريكية التي أعلنتها واشنطن ضد شركات ورجال أعمال روس، نهاية الأسبوع الماضي.





تعرض 26 مليارديرا من بين الـ27 المدرجين على مؤشر بلومبرج لأثرياء العالم BBI، لخسائر فادحة هذا الأسبوع بقيادة فلاديمير بوتين، صاحب مناجم النيكل الذي هبطت ثروته 2.25 مليار دولار، فاجيت اليكبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة لوكويل للتنقيب عن البترول، الذي خسر 1.37 مليار دولار، فيكتور فيكسيلبيرج، مالك مجموعة رينوفا الذي فقد أكثر من 1.28 مليار دولار.





ذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر MOEX لأسهم كبرى الشركات الروسية، تراجع بأكثر من 1% في بورصة موسكو بعد أن هوى، يوم الاثنين، بأكثر من 8.3%، في أكبر خسارة يومية منذ حوالي أربع سنوات، كما انخفض سعر الروبل 7.2% ليعادل 62.67 روبل مقابل دولار واحد أمريكي، مسجلا أسوأ مستوى للعملة الروسية منذ الحرب الباردة مع تفاقم التوترات السياسية الأمريكية والأوروبية ضد روسيا.

واشنطن فرضت عقوبات في نهاية الأسبوع الماضي على 12 شركة تملكها الحكومة الروسية أو تسيطر عليها، علاوة على 17 من كبار المسئولين في حكومة موسكو، وأيضا على 7 من كبار رجال الأعمال الروس، منهم أوليج ديريباسكا الرئيس السابق لشركة روسال يونايتيد الروسية للألومنيوم والذي بلغت خسارته في يومين أكثر من ملياري دولار .





انخفضت أسعار أسهم شركة روسال، بأكثر من 30% بعد أن هبطت أسعارها يوم الجمعة 16% بسبب العقوبات الأمريكية، مع تدفق المستثمرين على بيع أسهمهم، بعد أن اندرجت الشركة في قائمة سوداء جديدة للعقوبات الأمريكية التي تستهدف شركات ورجال أعمال من روسيا، بسبب تدخلها في الشئون الداخلية لأوكرانيا، واحتلالها منطقة القرم وعدم خروجها من هناك منذ عام 2014 وحتى الآن، وكذلك حمايتها نظام الأسد في سوريا.





ومن الشركات الروسية الأخرى التي تعرضت لخسائر بسبب العقوبات الأمريكية، شركة إى إن بلاس جروب التي هبطت أسعار أسهمها 54% منذ نهاية الأسبوع الماضي، علاوة على ارتفاع ديونها التي بلغت أكثر من 13 مليار دولار في نهاية العام الماضي.



