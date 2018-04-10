EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
خسائر 26 مليارديرا روسيا تهبط ببورصة موسكو 10%
الثلاثاء 10 أبريل 2018 09:44 م
بورصة موسكو
أخر الأخبار
بورصة موسكو
خسروا 16 مليار دولار خلال يومين
عقوبات واشنطن تفقد ثروة بوتين 2.25 مليار
خالد بدر الدين
هوت أسعار أسهم الشركات الروسية 10% في أول يومي عمل هذا الأسبوع ببورصة موسكو، إثر تكبد 26 مليارديرا من أغنى أثرياء روسيا، خسائر بلغت أكثر من 16 مليار دولار.
وسجلت السوق الروسية أدنى مستوى لها منذ 2014 بسبب العقوبات الأمريكية التي أعلنتها واشنطن ضد شركات ورجال أعمال روس، نهاية الأسبوع الماضي.
تعرض 26 مليارديرا من بين الـ27 المدرجين على مؤشر بلومبرج لأثرياء العالم BBI، لخسائر فادحة هذا الأسبوع بقيادة فلاديمير بوتين، صاحب مناجم النيكل الذي هبطت ثروته 2.25 مليار دولار، فاجيت اليكبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة لوكويل للتنقيب عن البترول، الذي خسر 1.37 مليار دولار، فيكتور فيكسيلبيرج، مالك مجموعة رينوفا الذي فقد أكثر من 1.28 مليار دولار.
ذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر MOEX لأسهم كبرى الشركات الروسية، تراجع بأكثر من 1% في بورصة موسكو بعد أن هوى، يوم الاثنين، بأكثر من 8.3%، في أكبر خسارة يومية منذ حوالي أربع سنوات، كما انخفض سعر الروبل 7.2% ليعادل 62.67 روبل مقابل دولار واحد أمريكي، مسجلا أسوأ مستوى للعملة الروسية منذ الحرب الباردة مع تفاقم التوترات السياسية الأمريكية والأوروبية ضد روسيا.
واشنطن فرضت عقوبات في نهاية الأسبوع الماضي على 12 شركة تملكها الحكومة الروسية أو تسيطر عليها، علاوة على 17 من كبار المسئولين في حكومة موسكو، وأيضا على 7 من كبار رجال الأعمال الروس، منهم أوليج ديريباسكا الرئيس السابق لشركة روسال يونايتيد الروسية للألومنيوم والذي بلغت خسارته في يومين أكثر من ملياري دولار .
انخفضت أسعار أسهم شركة روسال، بأكثر من 30% بعد أن هبطت أسعارها يوم الجمعة 16% بسبب العقوبات الأمريكية، مع تدفق المستثمرين على بيع أسهمهم، بعد أن اندرجت الشركة في قائمة سوداء جديدة للعقوبات الأمريكية التي تستهدف شركات ورجال أعمال من روسيا، بسبب تدخلها في الشئون الداخلية لأوكرانيا، واحتلالها منطقة القرم وعدم خروجها من هناك منذ عام 2014 وحتى الآن، وكذلك حمايتها نظام الأسد في سوريا.
ومن الشركات الروسية الأخرى التي تعرضت لخسائر بسبب العقوبات الأمريكية، شركة إى إن بلاس جروب التي هبطت أسعار أسهمها 54% منذ نهاية الأسبوع الماضي، علاوة على ارتفاع ديونها التي بلغت أكثر من 13 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
يبحث حاليا الكرملين أثر العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الجمعة على الأسواق الروسية، كما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الذي أكد أنه يتواصل مع الحكومة الروسية بخصوص إجراءات لتخفيف أثر عقوبات أمريكية جديدة، وأنه سيستغرق وقت مناسبا قبل اتخاذ قرار للرد عليها ووصف العقوبات بأنها "مشينة فيما يتعلق بقانونيتها وعدم احترامها للأعراف".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا