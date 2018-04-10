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سيـــاســة
أحمد موسي : تخلي مبارك عن السلطة حمى مصر من سيناريو العراق وسوريا
الثلاثاء 10 أبريل 2018 09:21 م
أحمد موسى 66
أخر الأخبار
أحمد موسى 66
أحمد صبرى
قال الإعلامى أحمد موسي إن تخلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن السلطة فى عام 2011 حمى مصر من سيناريو الحرب فى العراق وسوريا، مؤكدًا أنه قدم مصلحة البلاد على مصلحته الشخصية؛ لأنه شخصية وطنية.
وأضاف، فى برنامجه "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن ماتشهده سوريا حاليًّا من تدخل من تركيا وروسيا وإيران فى وجود الإرهاب أثر كثيرًا على جيشها، مؤكدًا أن مصر بها جيش وطنى حماها من الإرهاب.
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