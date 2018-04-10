مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة مصر وهبوط السعودية

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة مصر و أبوظبى وهبط مؤشرا بورصتى السعودية ومسقط فقط بنسبة ضعيفة بقيادة قطاعي الطاقة والبتروكيماويات.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 1.7 % ليتجاوز 17697 نقطة بعد عطلة استمرت يومين و ارتفعت أسعار أ سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 1.2 % وأسعار أسهم شركة المصرية للاصالات 2.3 % .



وارتفع المؤشر العام لسوق مال أبوظبي العام بحوالى 1 % ليصل إلى أكثر من 4712 نقطة مع صعود سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.4 % في تداول نشط.



لكن سهم شركة دانة غاز تراجع 1.1 % وكان الأكثر تداولا في السوق ليواصل هبوطه بعد أن قالت الشركة يوم الأحد الماضى إنها تلقت حكما قضائيا جديدا من المحكمة العليا الإنجليزية يقيد قدرتها على دفع توزيعات أرباح أو زيادة دينها وأضافت دانة أنها ستطعن على الحكم، وهو نتيجة لنزاع مع حائزي صكوك أصدرتها بقيمة 700 مليون دولار يطالبون بمستحقاتهم.



وكسب مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة ضعيفة بلغت حوالى 0.3 % ليسجل 3090 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.3 % لكن سعر سهم وحدتها إعمار للتطوير تراجع 2.0 % .



وتقد مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.8 % ليصل إلى 9007 نقطة بعد أن صعد 1.8 % أمس بقيادة سهم شركة الكهرباء والماء التى كسب سعره 2.0 % وكذلك زاد سعر سهم شركة صناعات قطر 2.2 % وسعر سهم بنك قطر الإسلامي 2.9 % .



ورفعت الشركات الثلاث يوم الاثنين الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 49 % من 25 % والمستويات الفعلية للملكية الأجنبية أقل بكثير من 25 % و لكن التغييرات ربما تزيد أوزان الأسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة، ويعتقد بعض المصرفيين أن الحكومة ربما تستعد للمزيد من الخصخصة لتلك الشركات.



وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في المنطقة من حيث الأصول، 1.5 % وبعد إغلاق السوق، أعلن البنك أنه سجل زيادة 7 % في صافي ربح الربع الأول من العام الجارى مدعوما بنمو في خانة العشرات للإقراض رغم المقاطعة التي تفرضها دول عربية أخرى على قطر غير أن أسهم بنوك قطرية أخرى تراجعت أسعار أسهمها ومنها بنك الريان بحوالى 1.0 % وتراجغ سعر سعر سهم البنك الأهلي القطري 2.1 % .



وزاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة متواضعة بلغت 0.1 % ليصل إلى 4789 نقطة وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند 1288 نقطة ولكن مؤشر بورصة مسقط هوى بحوالى 0.8 % لينخفض إلى حوالى 4787 نقطة .



وهبط مؤشر تداول أسهم الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند 7951 نقطة مع انخفاض أسعار أسهم معظم شركات قطاعي الطاقة والبتروكيماويات ومنها شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) التى خسر سعر سهمها 1.8 % وسعر سهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات 2.6 % و لكن سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ارتفع 0.4 %.



