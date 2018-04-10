الآثار تتسلم 3 قطع أثرية من أمريكا

دعاء محمود



تسلمت وزارة الآثار اليوم الثلاثاء ثلاث قطع أثرية من مقر وزارة الخارجية كانت قد استردتها مصر من الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الماضي.



وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة أنه تم استلام تلك القطع من خلال لجنة أثرية مشكلة من المتحف المصري، وهي عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدان آدميتان، وقد استلمتها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك.



وأوضح عبد الجواد أن تلك القطع تم إيداعها داخل معامل ترميم المتحف المصري لدراستها وفحصها بهدف التوصل إلي معرفة هوية المومياء و الحقبة التاريخية لها



ويذكر أن هذه القطع تم تهريبها من مصر عام ١٩٢٧ من منطقة وادي الملوك بالأقصر، حتى تم ضبطها عام 2017 في مدينة منهاتن في نيويورك أثناء محاوله بيعها بواسطة السبطات الأمريكي