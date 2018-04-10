عروض مميزة لمشروعات عقارية بالساحل الشمالى خلال IPS 2018

دبى - بدور إبراهيم





تتنافس عدد من الشركات العقارية بمعرض IPS 2018 دبى أكبر معرض عقارى فى الشرق الاوسط والذى إنطلقت فاعلياته أمس بمشروعات ساحلية مميزة فى العديد من المناطق منها الساحل الشمالى





وتطرح شركة امتلاك للتطوير العقارى والسياحى مشروعها مشروعها جزر الجراولة المقام على 176 فدان بالساحل الشمالى ويقسم المشروع الى 11 جزيرة صناعية يتخللها لاجونز ومسطحات مائية واسعة .





** عروض مميزة





وقال زياد الإمام المدير العام لشركة امتلاك للتطوير العقارى والسياحى، إن الشركة تنفذ مشروعاً على أعلى مستوى يخاطب شرائح مختلفة من العملاء داخل مصر وكذلك شرائح فاخرة من العملاء بالخارج ويتسم المشروع بخدمات مبتكرة وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى التابعة لمجموعة الخرافى لتنفيذ أكبر ملاهى مائية فى الساحل الشمالى بالمشروع .

وأشار إلى أن المساحات بالمشروع تبدأ من 75 متراً والأسعار من 700 ألف جنيه وتقدم الشركة خلال المعروض عروض سعرية متنوعة منها خصومات على إجمالى الوحدة تتحدد وفقاً للدفعة المقدمة.





وقال عاطف ابراهيم المدير العام لشركة ابن سينا للقرى والفنادق السياحية، إن الشركة تطرح بمعرض IPS 2018 مشروعها سيسليا لاجونز الساحل الشمالى ويمتد على مساحة حوالى 123 فدانا ويشتمل على وحدات بمساحات متنوعة بالاضافة الى خدمات كبرى منها فندق 5 نجوم.



وأكد أن الشركة حريصة على التواجد بالمعارض المحلية والخارجية وتطرح باقة مميزة من وحدات المشروع بعروض سعرية مبتكرة.



ويشارك بالمعرض 17 شركة تطوير عقارى مصرية رائدة منها ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، الصفوة، ابن سينا "سيسيليا لاجون"، ام بى جى جروب "بوكا العاصمة الادارية "



وكذلك امتلاك جاروالة الساحل الشمالى وكذلك شركة " MREC" " مكانك للخدمات العقارية " والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى منها سوديك وبالم هيلز ، كما يشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر .



وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، و المساحة الإجمالية له 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.



وتأتى مشاركة الشركات المصرية بجناح بالمعرض هى الاولى منذ انطلاق المعرض



