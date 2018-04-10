شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية

أسماء السيد



توقعت بحوث "مباشر" أن تظل معدلات التضخم السنوية لشهر إبريل الجاري محتفظةً بنفس الحدود، على أن تتراوح ما بين 12.5% و 12.8% مع إمكانية تحقيق ارتفاع طفيف خلال مايو المقبل .





ورجحت مباشر في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخه منه تجدد الموجة التضخمية على إثر اﻹجراءات المالية المرتقبة والمتعلقه بتقلص دعم الطاقة .





وفيما يتعلق بمعدل التضخم خلال شهر مارس المنقضي، قالت "مباشر" ان بند اﻷغذية والمشروبات يتصدر الصورة إذ يساهم 6.49% من اجمالي النسبة.





أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2018 لـ (13.1%)، مقابل 32.5% معدل التضخم السنوى للشهـــر المماثل فى عام 2017، و 14.3% التضخم السنوى لشهر فبراير 2018 .

