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بورصة وشركات
مباشر تتوقع 12.5% معدل التضخم السنوي بنهاية إبريل
الثلاثاء 10 أبريل 2018 06:52 م
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
أخر الأخبار
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
أسماء السيد
توقعت بحوث "مباشر" أن تظل معدلات التضخم السنوية لشهر إبريل الجاري محتفظةً بنفس الحدود، على أن تتراوح ما بين 12.5% و 12.8% مع إمكانية تحقيق ارتفاع طفيف خلال مايو المقبل .
ورجحت مباشر في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخه منه تجدد الموجة التضخمية على إثر اﻹجراءات المالية المرتقبة والمتعلقه بتقلص دعم الطاقة .
وفيما يتعلق بمعدل التضخم خلال شهر مارس المنقضي، قالت "مباشر" ان بند اﻷغذية والمشروبات يتصدر الصورة إذ يساهم 6.49% من اجمالي النسبة.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2018 لـ (13.1%)، مقابل 32.5% معدل التضخم السنوى للشهـــر المماثل فى عام 2017، و 14.3% التضخم السنوى لشهر فبراير 2018 .
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