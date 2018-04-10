النواب يحيل قانون التنمية الصناعية للجلسة العامة المقبلة

مجلس الدولة يتحفظ على إسناد الأراضي بنظام القرعة.. والبرلمان يضع قواعد فنية









ياسمين فواز





أحالت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مشروع قانون التنمية الصناعية إلى الجلسة العامة المقبلة؛ لأخذ التصويت النهائي عليه، عقب مراجعة كل الملاحظات الواردة عليه من مجلس الدولة والتي تم مناقشتها داخل اللجنة اليوم الثلاثاء.





وأقرّت اللجنة، في اجتماعها، ضرورة وضع معايير أو قواعد فنية للمشروعات التي سيكون لها أولوية الاستفادة بالأراضي، في حال​ صراع أو تنافس جهتين على قطعة أرض محددة، بعد تحفظ مجلس الدولة على إسناد أراضي التنمية الصناعية بنظام القرعة بين الأطراف المتقدمين لاستثمارها.





وأحال مجلس النواب مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية المقدم من النائب أحمد سمير، والذى ينص على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا للموافقة عليه نهائيًّا، لأنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة، عملًا بنص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.





وأكد محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القواعد الفنية التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة ويتم العمل على صياغتها داخل تقرير اللجنة النهائي بشأن القانون تتمثل في مشروعات ذات الكثافة العالية للعمالة، الاستثمارات الأعلى، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة على السوق المصرية وغيرها من القواعد التي تنتهي باللجوء إلى إسناد الأرض للسعر الأعلى وليس بالقرعة.





وأضاف محي الدين، في تصريحات، لـ"المال"، أن تعديل نظام إسناد الأراضي في مشروع قانون التنمية الصناعية هو التعديل الجوهرى الوحيد الذي يمكن وضعه في الاعتبار من ملاحظات مجلس الدولة، موضحًا أن باقي الملاحظات لا تعدو تعديلات في الديباجة القانونية لمشروع القانون.





وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن اللجنة أكدت ضرورة الأخذ في الاعتبار وضع شروط موافقة هيئة التنمية الصناعية لإصدار التراخيص وفقًا لمادتي 3 و10 من قانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بالتراخيص.





ووفقًا لمشروع القانون تتكون موارد الهيئة من: الاعتمادات والأموال التى تخصصها لها الدولة، والرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص، وحصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التى تمنحها والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة، والمنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى يعقدها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعتبر أموال الهيئة أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أُنشئت الهيئة من أجلها.



