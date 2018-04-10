قناة السويس تعتزم إنشاء مركبين لصالح وداي النيل للملاحة

"قناة السويس" تنشأ مركبين بـ15 مليون دولار لصالح " وداي النيل للملاحة"



بقيمة 15 مليون دولار



مدحت إسماعيل



قال اللواء مصطفي عامر نائب رئيس هيئة وداي النيل للملاحة النهرية، أن هيئته ستوقع خلال الأيام المقبلة اتفاقاً مع هيئة قناة السويس، لإنشاء مركبين لصالح الهيئة بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليون دولار.



جاءت تصريحات " عامر"، لـ"المال"، على هامش توقيع علي عقد إدارة وتسيير خط النقل السياحي " اسوان ـ حلفا"، بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية و شركة فوياج سورلونيل الفرنسية Voyage sur le nil المالكة للعائمة السياحية لافلانوزدونيل .( la flaneuse du nil)



ولفت إلي أن فترة الانشاء متوقع إن تصل إلي 8 شهور، لافتاً الي إن هناك توجيهات من وزير النقل بتنفيذ خطة تطويرالهيئة، وإضافة أنشطة جديدة.



وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تشغيل عائمة سياحية من هذا الطراز على هذا الخط، لافتاً إلي ان التشغيل فى الفترة الماضية كان يمتد من اسوان حتى ابوسمبل فقط.





وتابع: هذا الخط سيساهم في زيادة أعداد السائحين وزيادة موارد الهيئة والمواني النهرية، الي جانب تأثيره الإيجابي للقيمة المضافة الناتجة من تشغيليه إذ يعد النواه الأولى في الخط الملاحي النهري البحر المتوسط /بحيرة فيكتوريا.



وأشار نائب رئيس الهيئة، إلي أنه من المتوقع أن يحقق هذا التعاقد ايرادات اضافية ستساهم في دعم خطط وبرامج إعادة هيكلة الهيئة وتحديث وحداتها لمواكبة التطورات الإقتصادية في سوق النقل، فضلاً عن تشجيع الشركات الأخري.



وقال اللواء مصطفي عامر، ان الهيئة استطاعت خلال العامين الماضيين نقل 150 الف راس ماشية، وماعز، لافتا الي ان الهيئة تمتلك خاليا أسطول مراكب يبلغ 22 مركب، مشيراً إلي تنفذ حاليا 6 رحلات أسبوعية نقل ركاب بعدد 1240 راكب، في الرحلة الواحدة