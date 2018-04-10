مصر للطيران توضح حقيقة واقعة إعادة استخدام العصائر

مصر للطيران

دعاء محمود



قالت شركة مصر للطيران ، إنها قامت بالتحقيق في واقعة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قيام إحدى المضيفات بإعاده أكواب عصير إلى علبتها مرة أخرى.



وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا الأمر ليس من نهجها وجاء البيان بعد اتخاذ الوقت اللازم للتحقق من الواقعة



وأشارت إلى أن مصر للطيران كشركة طيران عالمية تطبق كافة المعايير الدولية المتبعة على الطائرات وهو ما تؤكده الاعتمادات والتفتيشات الدولية المستمرة.



وأوضحت الشركة أنه قد تلاحظ تكرار أعطال بمكونات دورة التكييف بطائرات شركة اكسبريس ، وبعد المتابعة والمراسلات مع الشركات المصنعة لتلك الأجزاء، أفادتا أن سبب ذلك هو التخلص من مخلفات المشروبات مثل القهوة والعصائر والمياه الغازية في حوض ال forward galley للطائرات، فتم التنبيه بتلافي هذا الأمر لتجميع النفايات ثم إلقائها في ال AFT Galley.



وتابعت الشركة أن ما قامت به المضيفة لضمان عدم تسرب أي مواد سائلة بما يؤدي لحدوث الأعطال المذكورة مرة أخرى وتمهيدا لإلقائها في ال AFT Galley مكان المخلفات النهائي، وليس كما أثار البعض أنه توفيرا للنفقات، خاصة وأن الرحلة على متن هذه الطائرة كانت الأخيرة وفقا لجدول تشغيل ذلك اليوم ولن يتم تموينها لرحلة أخرى.



وأكدت الشركة أن تكلفة تموين الطائرات بالعصائر ليست من المواد مرتفعة التكلفة مقارنة بعناصر ومكونات التشغيل الأخري، وعبرت الشركة عن سعادتها بتلقي أي ملاحظات حيث أن الهدف هو تقديم أفضل خدمة.