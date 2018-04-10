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بورصة وشركات
مدينة نصر تعتزم الإندماج أو الاستحواذ على سوديك
الثلاثاء 10 أبريل 2018 05:01 م
شركة مدينة نصر للإسكان
أخر الأخبار
شركة مدينة نصر للإسكان
مصطفى طلعت
قرر مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الثلاثاء، دراسة فرص التعاون المحتمل مع شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية "سوديك" وذلك عبر الإندماج أو الاستحواذ على الأخيرة.
وقالت مدينة نصر في إفصاح مرسل للبورصة اليوم، إنه من المقرر مراسلة شركة سوديك لمناقشة إمكانية التعاون والسبل المتاحة لذلك في ضوء القوانين والقواعد السارية.
وعينت مدينة نصر المجموعة المالية هيرميس القابضة ومكتب زكي هاشم كمستشاري الشركة في الصفقة المحتملة.
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