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بنـــوك
15.5 مليار جنيه حصيلة شهادتي 17% و15% ببنك مصر
الثلاثاء 10 أبريل 2018 04:44 م
بنك مصر 8
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بنك مصر 9
سيد بدر
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، اليوم الثلاثاء، إن البنك حقق حصيلة من طرح شهادتي إدخار بفائدة 17% و 15.5% بنحو 10 و5.5 مليار جنيه على التوالي.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إتاحة شهادة أمان للمصريين بالخارج، أن لجنة الإليكو بالبنك ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري لبحث مصير أسعار الفائدة عقب خفضها بواقع 1% من قبل البنك المركزي.
وتوقع انخفاض أرباح البنوك الحكومية خلال العام المالي الجاري نتيجة ارتفاع حصيلة شهادات ال20% وتحمل بنكا الأهلي ومصر أعباء كبيرة خاصة أن الشهادة غير معفاة من الاحتياطي الإلزامي وبالتالي ترتفع تكلفتها لنحو 23.5%.
وتابع أن البنك مستمر في خطته لتوسعية بافتتاح فرع ميلانو بإيطاليا خلال الفترة المقبلة، وزيادة الانتشار الداخلي، موضحا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت نحو 9 مليارات جنيه.
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