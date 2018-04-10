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سيـــاســة
التعليم تطلق ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة بشرم الشيخ
الثلاثاء 10 أبريل 2018 04:12 م
ملتقى الموهوبين لطلاب التربية
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ملتقى الموهوبين لطلاب التربية
المال - خاص
قال الإعلامي أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم،، إنه تزامنًا مع إعلان عام 2018 عام ذوى الإعاقة ، نظمت الوزارة ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة والدمج والمقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 14 إبريل الجاري، بمشاركة الطلاب من جميع محافظات مصر.
وأشار الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، إلى أن فكرة الملتقى جاءت كخطوة من الخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة لدعم وتشجيع جميع الطلاب الموهوبين دون تفرقة، ويعد هذا الملتقى بمثابة إعلان للعالم كله عن مدى تميز طلاب مصر.
وأكدت الدكتورة إنجى مشهور، مستشار الوزير للتربية الخاصة، أن هذا الملتقى يقام ولأول مرة لطلاب الدمج والتربية الخاصة، ليرسم صورة رائعة تمتزج فيها إبداعاتهم المتنوعة وقدراتهم المبهرة، مضيفة أن اليوم يتوافد الطلاب المشاركين في الملتقى من 27 محافظة، وقد ملأهم الحماس والإصرار على الرغم من صعوبة السفر ومشقة الطريق.
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، أن الملتقى يتضمن ثلاث مسابقات هم: (مسرح، كرة سلة، رسم ومشغولات فنية)، مشيرة إلى أن مسابقة المسرح يشارك فيها طلاب من محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات وجه بحرى، بينما مسابقة كرة السلة يشارك فيها طلاب من محافظات إقليم القناة وإقليم الصعيد، أما مسابقة التربية الفنية فيشارك فيها طلاب من محافظات إقليم الدلتا وإقليم شمال ووسط الصعيد.
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