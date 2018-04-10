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عقـــارات
إصابة 4 أشخاص جراء انهيار عقار بإمبابة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 03:32 م
إصابة 4 أشخاص جراء انهيار عقار بإمبابة
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إصابة 4 أشخاص جراء انهيار عقار بإمبابة
وصرف مساعدات لـ 6 أسر متضررة
بدور إبراهيم :
قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة تشكيل لجنة هندسيه لمعاينة العقارات المجاوره لعقار امبابة المنهار بعزبة هنيدى والمكون من أرضى وخمسة أدوار متكررة.
كما كلف المحافظ رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنية ورفع انقاض العقار وقيام مديرية التضامن بحصر المتضررين واتخاذ اللازم وفقا للقرارات والقوانين واللوائح.
وأدى انهيار العقار الخالي وقتها من السكان والصادر له قرار ازالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى 4 إصابات لمواطنين تصادف مرورهم وقت الانهيار 2 منهم أُصيبوا بكدمات وتم علاجهم بمستشفى امبابه العام والآخرين بمستشفى العجوزه وحالتهم مستقرة
وقام اللواء علاء الهراس نائب المحافظ بتفقد المنزل المنهار كما قام بزيارة المصابين الدكتور هشام كامل وكيل وزارة الصحة
وأدى انهيار العقار إلى حدوث أضرار بسيطة بواجهة عقارين مجاورين بشارع بهجت.
وقررت المحافظة صرف مقابل ايجار لعدد 3 أسر مقيمة بعقار رقم 3 شارع امير الجيش من البحر الاعظم بحى جنوب الجيزة مكون من ارضى ودورين وبأسقف خشبيه لانهيار جزء من المنزل.
كما قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة صرف مساعدات عاجلة لعدد 6 أسر متضرره مقيمة بعقارين مجاورين لعقار امبابة المنهار.
وتشمل المساعدات المقدمه من مديرية التضامن الإجتماعى صرف 5 آلاف جنيه لعدد 4 أسر ينطبق عليهم الشروط وفقاً للقرار الوزارى الخاص بالخسائر فى الممتلكات والمنقولات وصرف 500 جنيه مساعدات من مؤسسة التكافل الاجتماعى لـــــ 6 أسر .
كما ستقوم المحافظة بصرف مقابل ايجار لأى أسرة يتم إخلائها بعد الإنتهاء من معاينة اللجنة الهندسية للعقاريين المجاوريين وبيان مدى سلامتهما.
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