انتخاب مصر عضوًا أصيلًا بمجلس إدارة العمل العربية لمدة عامين

محمد سعفان

دعاء حسني



انتخبت الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مصر ممثلة في وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عضوًا أصيلاً بمجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة سنتين (2018-2020).



كما تم انتخاب حكومات الكويت، الجزائر، السودان، أعضاء أصليين، وتونس عضوًا احتياطياً.



واقترح الوزير على المشاركين والمدير العام لمنظمة العمل العربية، وضع آلية في الدورة المقبلة (46) للمؤتمر، لانتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة، حتى لا يكون هناك نوع من الخلاف بين الدول الأعضاء، سواء علىي مستوي الحكومات، أو في انتخابات اللجان، لأصحاب الأعمال والعمال.