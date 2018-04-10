القوى العاملة تبحث تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

دعاء حسني



التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالأردن، وضرورة تصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعي بالبلاد.



وشدد سعفان على ضرورة ألا يكون هناك أى عامل مصري مخالف في الأردن.



جاء ذلك على هامش الدورة (45) مؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.



وأكد الطرفان عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، مشيرين إلى أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل للشباب في الوطن العربي لخفض معدلات البطالة التي تعتبر التحدي الأكبر في هذه المرحلة.



وأشار سعفان إلى أن توجه مصر في هذه المرحلة، هو تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة كبديل عن توفير فرص عمل للمؤهلات التي لا يحتاجها سوق العمل المصرية، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب الفني والمهني، داعيًا العمالة المصرية بالخارج إلى استغلال المناخ الاستثماري في مصر وإقامة مشروعات بها.



وقال سعفان: إن المشروعات القومية التى أطلقتها مصر السنوات الأربع الماضية أسهمت في خفض معدلات البطالة في مصر إلى 11% بعدما كانت 14%، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خفض تلك المعدلات لتصل إلى الأرقام العالمية.



وفي نفس السياق، أكد الوزير الأردني أن التحدي الأكبر الآن هو تنمية الموارد البشرية والاهتمام بتدريب الشباب على المهن التي تتطلبها أسواق العمل.