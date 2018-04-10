راية القابضة تستثمر 100 مليون جنيه لتصنيع التوكتوك محليًا

توك توك

أحمد عوض



قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات تقدر بـ 100 مليون جنيه لتصنيع التوكتوك بمصنع بالسادس من أكتوبر، وأنها تستهدف الوصول إلى نسبة مكون محلي في مختلف منتجاتها المصنعة 40% بنهاية 2020.



جاء ذلك علي هامش توقيع عقد الشراكة، بين شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبياجيو الإيطالية لإنتاج منتجات الأخيرة محليًا.



وأوضح أن شركته تقدمت بخطط إنتاجية ترتكز على تصنيع 3 موديلات، من منتجات بياجيو الإيطالية لصالح هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن راية القابضة تستهدف تحقيق نسب مكون محلي بمختلف المنتجات تتراوح بين 15 و20% خلال العام الأول، على أن تصل إلى 40% بنهاية 2020.



وأشار إلى أن الخطط المستقبلية للشركة تعتمد علي فتح أسواق تصديرية بمختلف الدول العربية والأفريقية، كاشفاً عن مستهدفات الشركة من المبيعات لتصل إلى 30 ألف وحدة خلال العام.