EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
راية القابضة تستثمر 100 مليون جنيه لتصنيع التوكتوك محليًا
الثلاثاء 10 أبريل 2018 03:12 م
التوك توك
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
راية القابضة تضاعف أسعار المنتجات
توك توك
أحمد عوض
قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات تقدر بـ 100 مليون جنيه لتصنيع التوكتوك بمصنع بالسادس من أكتوبر، وأنها تستهدف الوصول إلى نسبة مكون محلي في مختلف منتجاتها المصنعة 40% بنهاية 2020.
جاء ذلك علي هامش توقيع عقد الشراكة، بين شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبياجيو الإيطالية لإنتاج منتجات الأخيرة محليًا.
وأوضح أن شركته تقدمت بخطط إنتاجية ترتكز على تصنيع 3 موديلات، من منتجات بياجيو الإيطالية لصالح هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن راية القابضة تستهدف تحقيق نسب مكون محلي بمختلف المنتجات تتراوح بين 15 و20% خلال العام الأول، على أن تصل إلى 40% بنهاية 2020.
وأشار إلى أن الخطط المستقبلية للشركة تعتمد علي فتح أسواق تصديرية بمختلف الدول العربية والأفريقية، كاشفاً عن مستهدفات الشركة من المبيعات لتصل إلى 30 ألف وحدة خلال العام.
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا