إيجيترانس تتوقع 25 مليون جنيه إيرادات من تعاقد النصر للكيماويات

- الشركة تنتهي من المشروع في النصف الثاني من 2018

- فاروس: القيمة العادلة للسهم 20 جنيهًا.. وتوقعات بارتفاعه 45%

منى عبدالباري



قال تقرير حديث صادر عن بنك استثمار "فاروس"، إن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" تتوقع تحقيق 25 مليون جنيه، في نهاية العام الحالي، إيرادات من تعاقدها مع شركة النصر للكيماويات -جارٍ تنفيذه-.



كانت "إيجيترانس" وقعت التعاقد في الربع الأول من العام الماضي، بهدف نقل خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد، التابع لشركة النصر.



وقالت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إنه تم تنفيذ 50% من التعاقد بحلول نهاية العام 2017، وتوقعت الانتهاء منه بالكامل فى النصف الثانى من العام الحالى.



وأكد بنك الاستثمار، الذي استند في تقريره على معلومات وردت باجتماع مجلس إدارة "إيجيترانس" وفريق التحليل الفني لديه، إنه يستبعد تأثر دخل الفائدة على احتياطي النقد المتوفر لدى الشركة في ضوء انخفاضات أسعار الفائدة، نظرًا لأن هذه النقدية مقومة بالعملة الأجنبية.



كانت "إيجيترانس" أنهت العام 2017، باحتياطى نقدى بلغت قيمته 145.5 مليون جنيه، مع عدم تحملها أى مديونيات، ما يساهم فى تعزيز موقفها المالى استعدادا لأى مشروعات ضخمة جديدة، بحسب تصريحات سابقة لـ "لهيطة".



وتتوقع "إيجيترانس" تأثرًا بنشاط قطاع المشروعات لديها العام الحالي، في ضوء انتهاؤها من النسبة الأكبر من تعاقدات المشروعات التي بدأت عام 2016، وفقًا لـ"فاروس"، فيما لفت إلى توافق هذه التوقعات مع ترجيحاته السابقة.



وفي ضوء ذلك أعلنت الشركة مؤخرًا توقعاتها تراجع جزئي في إيراداتها المجمعة، وصافي أرباحها العام الحالي 230 مليون جنيه، و48.5 مليون جنيه على الترتيب، مقارنة بإيرادات مجمعة 352 مليون جنيه، وصافى أرباح 77.3 مليون جنيه فى 2017.



ولفت بنك الاستثمار، إلى ترجيحات الشركة بتحسن قطاع المشروعات مجددًا لديها معولة في ذلك على اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة نسبة استثمارات طاقة الرياح في محفظتها الاستثمارية، وتعتزم المنافسة على مشروعات محطة الحمراوين للطاقة.



وأضاف بنك الاستثمار أن مشروعات الحمراوين، ومحطة الضبعة النووية، تعد محفزات رئيسية لـ"إيجيترانس"، رغم صعوبة التوقعات بتوقيت البدء نظرًا لاعتماد هذه المشروعات على قدرة الحكومة توفير تمويلات، ومن ثم تبدأ الشركة في العمل ونقل المعدات.



وأوضحت في تصريحات صحفية مؤخرًا، عن مستهدف لتحقيق 50 مليون جنيه تعاقدات بقطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة.



وعلى صعيد مشروع النقل البري والذي بدأت الشركة المرحلة الأولى منه العام الماضي، قال بنك الاستثمار إن الشركة تمكنت العام الماضي من إضافة عملاء جدد من خلال هذا القطاع، وهم: راية، موبكو، سفنكس للزجاج، والوطنية للدواجن.



ووفقًا لانفراد سابق لـ "المال"، في إطار نجاح المرحلة الأولى من مشروع النقل البري تعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من المشروع فى الربع الثالث من العام 2018، بعدد 5 حاويات.



وتتوقع الشركة ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تزيد 30 % عن تكلفة المرحلة الأولى التى أطلقت العام الماضى بقيمة 4.5 مليون جنيه، على أن يتم تمويل المرحلة الثانية من إيرادات المرحلة الأولى.



وتستهدف التوسع في نشاط تابعتها "EDS" لخدمات التخزين والمتخصصة في إصلاح وتنظيف حاويات البضائع السائلة".



وقدر بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم الشركة عند مستويات 20 جنيهًا، مع توقعاته بتحقيق نسب صعود 45% مستقبلًا، مقارنة بمستويات تداولات تقترب من 13.40 جنيه.



وتعمل "إيجيترانس" كوكيل شحن، فى أنشطة الشحن البحرى، والنقل البرى، والشحن الجوى، والتخزين، وخدمات اللوجيستيات للمشروعات الكبرى فى مجالات الطاقة والأسمنت، بدأت نشاطها فى السوق المصرية عام 1973 كشركة عائلية، وإدراج أسهمها بالبورصة 1998.



ويبلغ رأسمالها 156 مليون جنيه، وتضم تحت لوائها 3 شركات تابعة، "إيتال" العاملة فى مجال نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة، "وإيه دى إس"، وهى متخصصة فى مجال إصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركتى "ويلهلمسين" لخدمات السفن، و30 % لشركة سكان آرابيا للتوكيلات الملاحية. منى عبدالباريقال تقرير حديث صادر عن بنك استثمار "فاروس"، إن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" تتوقع تحقيق 25 مليون جنيه، في نهاية العام الحالي، إيرادات من تعاقدها مع شركة النصر للكيماويات -جارٍ تنفيذه-.كانت "إيجيترانس" وقعت التعاقد في الربع الأول من العام الماضي، بهدف نقل خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد، التابع لشركة النصر.وقالت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إنه تم تنفيذ 50% من التعاقد بحلول نهاية العام 2017، وتوقعت الانتهاء منه بالكامل فى النصف الثانى من العام الحالى.وأكد بنك الاستثمار، الذي استند في تقريره على معلومات وردت باجتماع مجلس إدارة "إيجيترانس" وفريق التحليل الفني لديه، إنه يستبعد تأثر دخل الفائدة على احتياطي النقد المتوفر لدى الشركة في ضوء انخفاضات أسعار الفائدة، نظرًا لأن هذه النقدية مقومة بالعملة الأجنبية.كانت "إيجيترانس" أنهت العام 2017، باحتياطى نقدى بلغت قيمته 145.5 مليون جنيه، مع عدم تحملها أى مديونيات، ما يساهم فى تعزيز موقفها المالى استعدادا لأى مشروعات ضخمة جديدة، بحسب تصريحات سابقة لـ "لهيطة".وتتوقع "إيجيترانس" تأثرًا بنشاط قطاع المشروعات لديها العام الحالي، في ضوء انتهاؤها من النسبة الأكبر من تعاقدات المشروعات التي بدأت عام 2016، وفقًا لـ"فاروس"، فيما لفت إلى توافق هذه التوقعات مع ترجيحاته السابقة.وفي ضوء ذلك أعلنت الشركة مؤخرًا توقعاتها تراجع جزئي في إيراداتها المجمعة، وصافي أرباحها العام الحالي 230 مليون جنيه، و48.5 مليون جنيه على الترتيب، مقارنة بإيرادات مجمعة 352 مليون جنيه، وصافى أرباح 77.3 مليون جنيه فى 2017.ولفت بنك الاستثمار، إلى ترجيحات الشركة بتحسن قطاع المشروعات مجددًا لديها معولة في ذلك على اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة نسبة استثمارات طاقة الرياح في محفظتها الاستثمارية، وتعتزم المنافسة على مشروعات محطة الحمراوين للطاقة.وأضاف بنك الاستثمار أن مشروعات الحمراوين، ومحطة الضبعة النووية، تعد محفزات رئيسية لـ"إيجيترانس"، رغم صعوبة التوقعات بتوقيت البدء نظرًا لاعتماد هذه المشروعات على قدرة الحكومة توفير تمويلات، ومن ثم تبدأ الشركة في العمل ونقل المعدات.وأوضحت في تصريحات صحفية مؤخرًا، عن مستهدف لتحقيق 50 مليون جنيه تعاقدات بقطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة.وعلى صعيد مشروع النقل البري والذي بدأت الشركة المرحلة الأولى منه العام الماضي، قال بنك الاستثمار إن الشركة تمكنت العام الماضي من إضافة عملاء جدد من خلال هذا القطاع، وهم: راية، موبكو، سفنكس للزجاج، والوطنية للدواجن.ووفقًا لانفراد سابق لـ "المال"، في إطار نجاح المرحلة الأولى من مشروع النقل البري تعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من المشروع فى الربع الثالث من العام 2018، بعدد 5 حاويات.وتتوقع الشركة ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تزيد 30 % عن تكلفة المرحلة الأولى التى أطلقت العام الماضى بقيمة 4.5 مليون جنيه، على أن يتم تمويل المرحلة الثانية من إيرادات المرحلة الأولى.وتستهدف التوسع في نشاط تابعتها "EDS" لخدمات التخزين والمتخصصة في إصلاح وتنظيف حاويات البضائع السائلة".وقدر بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم الشركة عند مستويات 20 جنيهًا، مع توقعاته بتحقيق نسب صعود 45% مستقبلًا، مقارنة بمستويات تداولات تقترب من 13.40 جنيه.وتعمل "إيجيترانس" كوكيل شحن، فى أنشطة الشحن البحرى، والنقل البرى، والشحن الجوى، والتخزين، وخدمات اللوجيستيات للمشروعات الكبرى فى مجالات الطاقة والأسمنت، بدأت نشاطها فى السوق المصرية عام 1973 كشركة عائلية، وإدراج أسهمها بالبورصة 1998.ويبلغ رأسمالها 156 مليون جنيه، وتضم تحت لوائها 3 شركات تابعة، "إيتال" العاملة فى مجال نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة، "وإيه دى إس"، وهى متخصصة فى مجال إصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركتى "ويلهلمسين" لخدمات السفن، و30 % لشركة سكان آرابيا للتوكيلات الملاحية.