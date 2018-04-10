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بنـــوك
الهجرة تطلق أمان للمصريين بالخارج مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 02:53 م
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج 6
أخر الأخبار
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج 5
سيد بدر:
عقدت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن إتاحة شهادة أمان للمصريين بالخارج، بالتعاون مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.
وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها لاحظت قبولا من المصريين بالخارج لفكرة الشهادة الجديدة أثناء لقاءاتها معهم لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية .
وأضافت أنها عرضت الفكرة على طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ورحب بها وعقدت اجتماعات مع مسئولي البنوك للتجهيز للإطلاق الجديد.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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