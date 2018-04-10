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بنـــوك
المركزى: هبوط معدل التضخم السنوى إلى 11.59% خلال مارس
الثلاثاء 10 أبريل 2018 02:52 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي، خلال مارس، بالمقارنة مع 11.88%، في فبراير الماضى، ولا يتضمن التضخم سلعًا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد أعلن -اليوم- أيضًا أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 13.3 % في مارس، انخفاضاً من 14.4 % في فبراير، ومع 32 % فى يناير من العام الماضى.
كان البنك المركزى أعلن فى فبراير الماضى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر تراجعت إلى 14.35% فى يناير الماضى، من 19.86% فى شهر ديسمبر 2017.
البنك المركزى
المركزى
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