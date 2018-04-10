شركة الشرق الأوسط للزجاج

■ الشركة تتحول للربحية نهاية العام الماضى بقيمة مليون جنيه



أسماء السيد



تتبنى شركة «الشرق اﻷوسط للزجاج» خطة موسعة، خلال العام الجارى، تعتزم من خلالها زيادة صادراتها %10، لتصل إلى %40 من إجمالى المبيعات، مقارنة %30 خلال الفترة الحالية، كما تستهدف زيادة ربحيتها %15، إضافة للتخارج من حصتها فى شركة "ميدكو بلاست"، بالاتفاق مع أحد المستثمرين الخارجين، والانتهاء من الصفقة منتصف العام.



قال محمد خليفة، مدير علاقات المستثمرين فى شركة الشرق اﻷوسط، إنه من المستهدف زيادة صادرتها %10 لتصل إلى %40، من حجم الإنتاج اﻹجمالى مقارنة %30 خلال الفترة الراهنة، كما تستهدف زيادة الأرباح %15، من خلال دعم الطاقة اﻹنتاجية.



أضاف أن الشركة تتواجد بعدة أسواق خارجية بالشرق اﻷوسط وأفريقيا، وتعتزم التوسع مستقبلاً.



كشف فى تصريحات لـ«المال»، عن أن تعاقد شركته مع مستثمر أجنبى لشراء حصتها فى "ميدكو بلاست"، وخلال الفترة الراهنة جارى العمل فى مرحلة الفحص النافى للجهالة، على أن تنتهى الصفقة خلال النصف الثانى من العام الراهن، رافضًا اﻹفصاح عن قيمة الصفقة.



يُذكر أن "الشرق اﻷوسط لصناعة الزجاج" أعلنت مؤخرًا عن أنها أبرمت اتفاقاً مبدئياً غير ملزم مع أحد المستثمرين للاستحواذ على %74 من الأسهم المملوكة لها فى رأسمال ميدكو بلاست، لأنظمة التعبئة والتغليف.





أضاف أن شركته تدرس توظيف الحصيلة، على أن تكون لدعم التركيز بنشاط القائم، وتمتلك 3 مصانع لصناعة الزجاج لدعم تواجدها.



أشار إلى أن شركته لعبت دورًا جيدًا خلال 2017، ما دعم تحولها للربحية مقارنة بخسائر خلال الفترات الماضية، مرجعًا ذلك لزيادة المبيعات بدعم من عدة عوامل، أولها تحسن القوى الشرائية، إضافة إلى تعويم الجنيه، الذى لعب دورًا جيدًا بسبب العائدات الدولارية، إضافة إلى الزيادات السعرية التى أجرتها شركته على منتجاتها.



تحولت الشركة من الخسارة للربحية، محققة أرباحاً بقيمة 63.4 مليون جنيه 2017، مقابل خسائر بلغت 658.5 مليون جنيه بالعام المناظر، وأظهرت القوائم المالية زيادة المبيعات لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 823.5 مليون جنيه خلال 2016.



كانت القوائم المالية المستقلة أظهرت تراجع خسائر الشركة بشكل واضح، لتصل إلى 484.3 ألف جنيه خلال العام الماضى، مقابل خسائر بلغت 65 مليون جنيه فى 2016.



أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج عن عدم وجود مقترح من مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017.



وتعمل الشركة فى مجال تصنيع وبيع وتصدير العبوات الزجاجية المستخدمة فى تعبئة المرطبات، والمأكولات، واﻷدوية، ويبلغ رأسمالها 50.32 مليون جنيه، موزعاً على 5.03 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.