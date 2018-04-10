بقلم رجائى عطية: برناردشو 12

صورة مجملةيستهل الأستاذ العقاد هذا الفصل الأخير من كتابه بأنه خلص له مما تقدم صورة مجملة لبرناردشو، واضحة الملامح كثيرة الإشراق قليلة التظليل، وأن هذه الصورة يقبلها الصديق ولا يرفضها العدو، لان أصدقاء «شو» يحسبون حساب المبالغة المألوفة منه. أما أعداؤه فلا يحقدون عليه.يقول الأستاذ العقاد:«ومجمل الصورة التى تخلص لنا من أوصاف برنارد شو «الإنسان» أنه رجل طيب القلب محمود الطوية، مطبوع على البساطة والسلامة، يكاد يعيش فى حياته الخاصة معيشة النساك المتألهين، فلا يأكل اللحوم ولا يشرب الخمر، ولا يحتفل بالمائدة فى طعام ولا شراب ولا حلية، وأيسر ما يقال عن بساطة مائدته المفضلة إنها خشب بغير مفرش. لأن المفرش فضول، وجمال الفن مطلوب فى مواضعه، وليس من مواضعه مائدة الطعام.«يعيش فى حياته الخاصة معيشة البساطة بل التقشف الذى لا يميزه من عامة الفقراء، وهو على هذا معدود من كبار الأغنياء، بل هو فعلاً من أكبر الأغنياء بين زمرة الأدباء العالميين، وكثير من غير زمرة الأدباء».لم تكن هذه المعيشة عن شح، ولكنها كانت نفورًا من البذخ والبهرجة، وإيثارًا للسهولة، ومع أنه لا يرى معابة فى حب المال وجمعه وتوفيره، إلاَّ أن ذلك لم يملك عليه رشده، ولم ينسه واجبه، ورأى هذا الواجب أولى بالإيثار. ترك التأليف المسرحى زمنًا بما يدره عليه من ألوف، ليشغل نفسه بتأليف كتاب رخيص الثمن يعلم به النساء ما ينبغى تعلمه من الحقوق السياسية وآدابها وأسرارها.وهو على بساطته فى حياته الخاصة، فإنه لا صفة له أصدق وأعمق من البساطة والسلامة، ولم يصدر عنه بذخ أو تهجم إلاَّ فى ميدان الحياة العامة من خلال كتاباته.ويستطرد الأستاذ العقاد من صورة الرجل فى حياته الخاصة إلى صورته فى حياته الفكرية أو حياته العامة على الإجمال، فيرى أن «قياس النكتة» هو قياسه الوحيد فى هذه الصورة.على أن شو لا يرتضى هذا القياس، ويقول إن الفارق بينه وبين شكسبير أنه صاحب رسالة لجيله وللأجيال المقبلة، ولأن شكسبير لم تكن له رسالة يؤديها.وهنا لا يتفق معه الأستاذ العقاد، ويرى أن هذه واحدة من نكاته فشكسبير قد أحيا التاريخ بقريحته الخلاقة، وعرف أبناء قومه بأنفسهم وعرف الناس بالتاريخ وبالحياة.أما شو فيما يرى فلو أرد الناس أن يتبعوه فى وجهة من وجهاته المتعددة لحاروا فى مفترقها، ولن يجدوا بين تلك الوجهات المتعارضة غير جامعة واحدة وهى النكتة البارعة أو «الوثبة الرياضية» التى ترضيه حركتها.فهو من الفرديين مع إبسن، ومن الاشتراكيين تارة مع كارل ماركس وتارة مع جماعة الفابيين.وهو من أنصار الحرية المتطرفين، وأيضًا من المشيدين بالسلطة الموحدة التى يحكمها زعيم حاكم بأمره.وهو من أنصار الجماعات البشرية، ومن المؤمنين أيضًا بالبطل أو السوبرمان.وهو يعظم شأن المال، ويوصى به، ثم يرى أنه قاصر عن إسعاد صاحبه وأن سعادة الضمير تكسب بثروة الروح لا بثروة المال.ونقائضه فى المسائل الصغيرة أكثر من نقائضه فى تلك المسائل الكبيرة.قال عنه تشرشل فيما ينقل الأستاذ العقاد عن الفصل القيم الذى كتبه عنه: «يُخيَّل إلىّ أن الندماء المهرجين الذين قاموا بذلك الدور النفيس فى القرون الوسطى إنما أنقذوا جلودهم من السلخ، ورقابهم من اللىّ بتلك الحيدة أو تلك المساواة التى كانوا يتوخونها فى توزيع نكاتهم وسخرياتهم على كل جانب وكل إنسان بغير تمييز ولا استئثار، فقبل أن يجرد هذا النبيل سيفه ليجزى النديم على ما أصابه من لسانه اللاذع، إذا به يغرب ضاحكًا مما أصاب منافسه أو زميله، وإذا بهم جميعًا فى شاغل بأنفسهم عن مد أرجلهم بالرفس لمن يرفسهم، وهكذا نجا النديم المهرج ووجد سبيله إلى أخطر المواطن، ونعم بألاعيبه فى الحرية تحت نظرات الهمجية والطغيان الزائغة من العجب والدهشة».وقد أصاب السياسى الكبرى فى تصويره للأديب الكبير، فهذا الذى جعل شو كما قال أينشتين: «يدرك حب الناس وإعجابهم المرح به من طريق قادت الآخرين إلى الاستشهاد».«فلا محل للاستشهاد حيث لا يضرب الضارب فى معسكر واحد، وقلّما يتعصب الناس على أحد لم يتعصب لشىء يؤثره بحماسته وتوقيره، ويغضب من أجل هذا من كانت لهم حماسة فى جانب سواه».على أن الأستاذ العقاد يرى أنه لا محل للاستشهاد عامة فى معركة شو بين الأرباب والأوثان، فقد أصبحت الأرباب التى يضربها وليس لها عابدون ولا مقدسون، وتحطمت الأوثان من حوله وهو يقذف النظارة بأعشارها، فيحسبونها لعبة رماية واتقاء ولا يخطر على بالهم أنها معركة هياج وسفك دماء.● ● ●وقد تغرى السانحة الأولى بعقد مقارنة بينه وبين فولتير لكونهما ساخران ثائران فى عصرهما، بيد أن الحقيقة أم الشبه بينهما لا يتقارب فى موضع حتى يتباعد فى مواضع.اتخذ «شو» من النكتة اللاذعة سلاحًا فى حرب حامية. أما فولتير فقد عكس الآية وجعل «الحرب الحامية» نكتة أو ملعب رياضة.كان فولتير يعمل فى ميدان قائم الأصنام والأوثان، بينما لم تكن فى ميدان شو غير أصنام وأوثان دالت دولتها.ثم يبقى بعد هذا وغيره، أن البراعة الفنية هى غاية ما ينشده شو من نكاته ولذعاته، وقد ينسى فى ذلك الواقع والصواب، بل وينسى التبعة الأدبية فى سبيل البراعة و«اللعبة» البهلوانية المتقنة.وغير عسير فيما يرى الأستاذ العقاد- تعليل هذه الخصلة فى شو الرجل والكاتب. فقد ورث عن أبيه وأمه معًا قلّة الاكتراث بالأوضاع القائمة، وقلّة الشعور بالتبعة، وكثيرًا من الاستخفاف بما يهم الناس ويضطرهم إلى بذل الجهد والتدبر الطويل.كان أبوه يدمن السكر، ولا يحفل بشىء، ويستقبل البلايا بالقهقهة.واجترأت أمه هلى أن تترك زوجها وتعيش مع معلمها الموسيقى، دون أن تحفل بالبيت والبنين.أما تعليل هذه الخصلة من الناحية الفنية، فقد يُلتمس فى شيئين: أحدهما نشأته الموسيقية وانصرافه الباكر إلى العزف والإيقاع. وثانيهما أنه بلغ سن الكتابة والاشتغال بالمسائل العامة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهى الفترة التى كثرت فيها الدعوة إلى نبذ كل قديم والتعلق بكل جديد.وفى الختام يقول الأستاذ العقاد: «لقد عوّد الناس السماحة معه فتعودوها مع غيره، ووسع الآفاق للأفكار الإنسانية بمحاسنه وعيوبه على السواء، فقد عيب عليه أنه يقول بالرأى ونقيضه، ويهجم على المعقل الذى ذب عنه وحماه، فلما رأى الناس كتابًا واحدًا يحيط بالفكرة الواحدة من جانبى نقدها وتأييدها آمنوا بحق الخلاف بين الخصمين، وألفوا تعدد النظر حيثما انحصر النظر فى جانب واحد يتشبث به ولا يمتد إلى سواه، ولم يعرف العصر الحديث فى الأدب الإنجليزى- أو الأدب العالمى- كاتبًا يُنسب إليه فضل مأثور فى ذلك التحول إلا اقترن به فضلٌ مثله لشو، لا ينقص عنه وقد يزيد عليه.وقد تم لشو ما لم يتم لأقرانه من حسن الأداة فى صناعتيه: صناعة الكاتب وصناعة الخطيب، فهو صاحب أسلوب لا يضارعه أسلوب معاصر فى السلاسة والصفاء، وهو صاحب صوت أخاذ يستهوى الآذان ويستحب السامعون أن يصغوا إليه وإن لم يعتقدوا ما يقول.«وقد أنصفه أبناء عصره بما أحاطوه به من الشهرة والإعجاب، فإذا كان نصيبه من الشهرة أوفى نصيب فهو حق لا محاباة فيه ولا مغالاة».(انتهى)www. ragai2009.com