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اتصالات وتكنولوجيا
شركات «PR» تدرس تطبيق عمولة موحدة للاستشارات
الثلاثاء 10 أبريل 2018 01:56 م
شركات pr
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شركات pr
■ كتب – محمود جمال ومحمد فتحى:
يدرس عدد من كبري شركات العلاقات العامة العاملة بالسوق المحلية، ومنها «رادا» للأبحاث تطبيق عمولة موحدة، لتقديم خدمات الاستشارات الإعلامية إلى الشركات والمؤسسات.
وأرجعت مصادر مسئولة بشركات «PR» السبب إلى الرغبة فى تحجيم اتجاه بعض الوافدين الجدد إلى حرق الأسعار والإخلال بمعايير المنافسة العادلة، بحثا عن جذب شريحة كبيرة من العملاء ، وتحقيق أرباح طائلة .
وكشفت المصادر – التى رفضت ذكر أسمائها لـ «المال» عن عقد سلسلة من الاجتماعات المبدئية بين مسئولى تلك الشركات، لبحث إمكانية تنفيذ المقترح السابق من عدمه، والعمل على سرعة ضبط إيقاع السوق ومواجهة ظاهرة حرق الأسعار.
وأكدت أن العلاقات العامة، مهنة استشارية، ويتم احتساب عمولتها بناء على عدد ساعات العمل الشهرية التى يمارسها الموظف لخدمة العميل، مضافا إليها مصاريف إدارية توضع كرقم ثابت أو متغير حسب المتطلبات، وتختلف تلك العمولة من مستوى إدارى لآخر، حسب درجة الخبرة المهنية التى يمتلكها كل شخص .
وأضافت أن أغلب الشركات العالمية، تعتمد فى تقييم أداء شركات العلاقات العامة على المعادلة السابقة، استناد إلى الأعراف السائدة دوليا إلا أن العرف السائد فى مصر، هو أن الكثير من شركات «PR» تتقاضى أجرا بعينه من دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى .
وأشارت إلى أن سعر تقديم خدمة الاستشارات الإعلامية خلال أوقات الأزمات يعادل 3 أضعافها فى الظروف الطبيعية.
وأوضحت أن بعض الشركات اضطرت خلال الفترة الماضية إلى فسخ التعاقد مع وكالات علاقات عامة، بسبب تدنى مستوى جودة خدماتها رغم انخفاض السعر، واتجهوا إلى شركات تمتلك خبرات طويلة ومحفظة متنوعة من عملاء تضم مختلف القطاعات الاقتصادية.
يذكر أن مصر لديها 90 شركة علاقات عامة وأبحاث تسويقية، وانضم إلى السوق خلال السنوات الأخيرة، عدد كبير من اللاعبين الجدد لمنافسة القدامى.
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