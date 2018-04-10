إيمدج تطلق المرحلة الثانية من مشروع عالجنى يوليو المقبل

جوجل تطلق التطبيق الخاص بنظام "أندرويد أوتو"

مروة عبد النبى



تستعد شركة «إيمدج» للحلول والاستشارات الطبية، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «عالجنى» بداية يوليو المقبل، والذى يوفر العلاج للأسرة المصرية، ويستهدف ربط الشركة إلكترونيًا بكل مقدمى الخدمة التى تتعامل معهم.



وقال سامح يوسف، العضو المنتدب لشركة «إيمدج»، إن شركته ستطلق يوليو المقبل المرحلة الثانية من مشروع «عالجنى»، من خلال نظام إلكترونى من تصميم شركة «it smart» الهندية، إلى جانب موقع إلكترونى للشركة من تصميم «web solutions» البريطانية، لإتمام البنية التكنولوجية على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة لعملائه.



ويتيح مشروع «عالجنى» نظامًا للتواصل مع طبيب الأسرة الذى يقدم للمشترك النصح، ويوجهه لمقدم الخدمة المناسب لحالته من التخصص والموقع الجغرافى والمواعيد والأسعار، علاوة على القيام بتسجيل تاريخه الطبى لاستعماله وقت احتياج المنتفع أو الطبيب له من خلال أكبر الاستشاريين فى مختلف التخصصات والمستشفيات، والمعامل والمراكز والصيدليات، لافتا إلى أن المشترك يستطيع الحصول على خصومات تتراوح بين 10-%40 .



وأكد يوسف أن شركة "إيمدج" تعاقدت مع 4500 مقدم خدمة فى أنحاء الجمهورية، وتخدم 250 ألف مشترك فى خلال 3 شهور فقط منذ إطلاق «عالجنى» يناير الماضى، مضيفا أن المرحلة الثانية ستصل بعدد المشتركين إلى 4 أضعاف على الأقل فى العام الأول ليصل إلى مليون عميل.



وأوضح أن شركته تستهدف من خلال «عالجنى» رفع أداء المنظومة الصحية فى مصر، وربط المستخدمين بشبكة طبية موحدة، علاوة على أنه يتيح الرعاية الطبية للمصريين والأجانب من طالبى العلاج بمصر.



يذكر أن «إيمدج» للحلول الطبية تأسست كشركة مساهمة مصرية منذ 2010، وساهمت فى الكثير من مشروعات الرعاية الطبية لأكثر من 400 كيان فى مصر والإمارات، ومن أبرز عملائها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والمجلس القومى للمرأة وهيئة التنمية السياحية واتحاد الصناعات المصرية والكثير من الجهات فى قطاع البترول وعدة شركات منها صيانكو وبتروتريد.