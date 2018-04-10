البنك الزراعى يدرس بيع وإعادة تأجير مقر القصر العينى

القصر العينى

سيد بدر



يدرس البنك الزراعى المصرى، التعاقد مع إحدى شركات التأجير التمويلى، للاستفادة من مقره الرئيسى السابق بشارع القصر العينى، وفق آلية البيع وإعادة التأجير.



وقال تامر زين العابدين، نائب رئيس البنك، إن آلية التأجير المنتهى بالتملك تضمن توفير سيولة عاجلة مع الاحتفاظ بالمقر، مشيرًا إلى تأجير بعض أدواره لجهات إقليمية ومحلية واستغلال أخرى فى الأعمال الإدارية.



وتوقع، فى تصريحات لـ«المال»، أن تصل قيمة المقر لنحو مليار جنيه فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن الآلية الجديدة تعد أفضل الطرق للاستفادة من المقر، بدلاً من بيعه تمامًا فى ظل حاجة البنك للسيولة للاستفادة منها فى إعادة هيكلة فروعه، وكذلك تحديث البنية التكنولوجية التى قد تتكلف 2.5 مليار جنيه.



وحصل البنك الزراعى على وديعة مساندة من دون عائد من البنك المركزى المصرى بقيمة 6.5 مليار جنيه للتغلب على فجوة الخسائر المرحلة، التى تصل إلى نفس القيمة تقريبا.



ويعتزم البنك أيضًا الاستفادة من آلية التأجير التمويلى لنشر شبكة ماكينات صراف آلى بفروعه البالغة 1200 فرع عبر تمويلها من قبل شركات التأجير، بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه.



ونوه زين العابدين بأن محفظة الأصول غير المستغلة بالبنك تبلغ نحو 500 مليون جنيه، وقد ترتفع بعد الدراسات التى يجريها البنك وسعيه لعمل قاعدة بيانات بجميع أصوله التى آلت إليه نتيجة تسويات، لمعرفة كيفية الاستفادة منها.