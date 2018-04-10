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اقتصاد وأسواق
wark تصدر التقرير الشهري لمؤشرات الإعلانات العالمية
الثلاثاء 10 أبريل 2018 12:24 م
صندوق المؤشرات
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صندوق المؤشرات
سمية كمال
أصدرت مؤسسة وارك WARC ، وهي الهيئة العالمية المعنية بالإعلان، وفاعلية وسائل الإعلام ، أحدث تقاريرها الشهرية عن مؤشرات الإعلانات العالمية.
ويلخص التقرير، الذى حصلت المال على نسخة منه، أحدث الأفكار والرؤى المتعلقة بصناعة الإعلان فى السوق العالمية، ويركز على المخاطر التى تهدد النظام الإعلاني الرقمي .
وتقدر وارك WARC حجم الإنفاق العالمى على الإعلانات البرنامجية العام الماضي بـ63.4 مليار دولار ، ولكن حوالى 17.8 مليار دولار ، تمثل 28 ٪ من إجمالي الإنفاق، ربما تكون قد وصلت إلى وسائل الإعلام العاملة، بحسب تقرير المؤسسة الدولية.
وطبقا للتقرير، يتزايد الدور البرنامجي في تجارة الإعلانات بسرعة، بالنظر إلى أنكل دولارين من خمسة دولارات (39٪)، انفقت على الإعلانات في الولايات المتحدة العام الماضي، تم تداولها الكترونيًا،عبر جميع الوسائط الإعلامية، وأشكال الاتصال، مشيرًا إلى أن هذاالمعدل قد تضاعف على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الإعلاني الرقمي بنسبة 4.7 ٪ على مستوى العالم خلال عام 2018، بسبب الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، وبطولة كأس العالم في روسيا، وانتخابات الكونجرس الأمريكي، ومن شأن هذه العوامل أن تحفزنمو الإعلانات عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، بحسب بيانات مركز أبحاث الإعلانات العالمي.
وقال المركز إن وسائل الإعلام الرقمية ستتغلب على التلفزيون لأول مرة بوصفها مالكًا لأهم حصة من الإنفاق الإعلاني التراكمي العالمي والبالغ 572 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يصل الرقم الرقمي في إجمالي الإنفاق على وسائل الإعلام إلى 38٪ تقريبًا ، بعد أن كان 35٪ في عام 2017 ، في حين يتوقع أن يستحوذ التلفزيون على 36٪ ، مقابل 37٪ في العام السابق.
وقالت وارك WARC أنه فى ظل الزيادة المستمرة والسريعة في الإعلانات الرقمية ، ظهرت مخاوف داخل الصناعة، إذ أشار أكثر من نصف كبار المسوقين، الذين شملهم استطلاع مجلس كبار مسئولى التسويقCMO، إلى مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة السمعة بوصفها قضية بالغة الأهمية.
ووفقا لتقديرات جمعية شركات الإعلان الوطنية (ANA) ، فإن حوالي 6.5 مليار دولار تم خسارتها في عام 2017، بسبب الاحتيال الإعلاني على مستوى العالم، وكان من الممكن تخفيض إجمالي الخسائر إلى 700 مليون دولار،حال التزام الصناعة بأكملها بمبادئ السلامة.
وأشارت مؤسسة وارك WARC إلى أن الإعلانات غير المحسّنة تظل نسبتها ضعيفة في الأسواق، حيث تختلف معدلات الاحتيال للإعلانات الإلكترونية الصورية حسب السوق الرئيسية، ففي إيطاليا (16.1٪)، وفي ألمانيا (15.9٪) ، وفرنسا (14.6٪) ، والولايات المتحدة (11.3٪) ، واليابان (8.4٪) ، والمملكة المتحدة (8.3٪) ، وأستراليا (7.7 ٪) ، واسبانيا (3٪).
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