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اقتصاد وأسواق
معدل التضخم السنوى يهبط إلى 13.3% خلال مارس
الثلاثاء 10 أبريل 2018 12:13 م
تراجع التضخم
أخر الأخبار
تراجع التضخم
خالد بدر الدين
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلك هبط خلال شهر مارس إلى 13.3%، بالمقارنة مع 14.4 % فى فبراير الماضى، ومع 32% فى يناير من العام الماضى.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن معدل التضخم كان قفز إلى أكثر من 30% بعد تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، لكنه بدأ ينحسر تدريجيًا منذ ذلك الحين حتى الآن، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.
كان البنك المركزى أعلن فى فبراير الماضى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر تراجعت إلى 14.35%، فى يناير الماضى من 19.86% فى شهر ديسمبر 2017.
التضخم
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