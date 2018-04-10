وزيرة العمل الكويتية: 75 دينارًا الحد الأدنى لرواتب العمالة لدينا

دعاء حسنى



التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، هند صبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، لبحث تنفيذ الربط الالكترونى بين الوزارتين تجريبياً، من خلال إدخال البيانات مع الشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، وذلك للقضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.



وأبدى "سعفان"، فى البيان الصحفى الصادر عن الوزارة منذ قليل، استعداده التام لإزالة أية عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الالكترونى الكامل لهذه المنظومة بين الكويت ومصر فى مجال العمل والعمال، مؤكدا أن هذه المنظومة تضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل الكويتية لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.



ومن جانبها أكدت الوزيرة هند صبيح أن بلادها تعطى كل ذى حق حقه مع مراعاة الجانب الإنساني، موضحة أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للعامل العادى 75 ديناراً "بما يتجاوز 4400 جنيه باعتبار الدينار الكويتى يعادل 58.8 جنيه مصرى "، فضلا عن توفير السكن، و3 وجبات، ووسائل الانتقال الداخلية من السكن لمكان العمل، من جانب صاحب العمل، بالإضافة إلى التأمين الطبى طبقا لقانون العمل، مع تذكرة الطيران.



جاء ذلك على هامش الدورة (45) مؤتمر العمل العربى المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلى أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الاعضاء فى منظمة العمل العربية .



وأشاد الوزير بالتعاون المثمر من وزارة العمل بدولة الكويت فى كل القضايا العمالية المصرية وحل جميع المشكلات التى تواجه العمالة هناك، مؤكد أن تنظيم سوق العمل الكويتى لا يضر العمالة المصرية، إنما يسهم فى تصويب أوضاعها بأسلوب قانونى يسهم فى الحفاظ على حقوقها المالية .



واستعرض "سعفان" مع الوزير الكويتية، ما قامت به وزارة القوى العاملة من إنجاز قانونى المنظمات النقابية وحق التنظيم، وانتخاب مجالس إدارة الشركات، مشيرا إلى أن الانتخابات العمالية سوف تجرى فى منتصف مايو المقبل.



كما أشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذى تم إعداده بتوافق كامل بين أطرف العمل الثلاثة "الحكومة وممثلى أصحاب الأعمال والعمال"، سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدى إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط فى سوق العمل الكويتي، مشيدا بالآلية المتبعة فى دولة الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالى، فضـــلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ.