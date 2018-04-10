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بورصة وشركات
المالية والصناعية تعلن توزيعًا نقديًا 0.75 جنيه للسهم
الثلاثاء 10 أبريل 2018 11:47 ص
الشركة المالية والصناعية
أخر الأخبار
الشركة المالية والصناعية
مصطفى طلعت
أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية، عن توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.75 جنيه للسهم الواحد، اعتبارًا من 26 إبريل الحالي عن أرباح عام 2017.
وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر انتقال الحق في التوزيع المذكور لمشتري السهم، حتى نهاية جلسة 22 إبريل.
يذكر أن "المالية والصناعية" قد سجلت صافي ربح قدره 153.7 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بقيمة 108.9 مليون خلال 2017، كما حققت مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه مقارنة مبيعات قدرها 884 مليون الفترة المماثلة من 2016.
المالية و الصناعية المصرية
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