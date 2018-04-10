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اقتصاد وأسواق
بالأرقام.. مشروع الموازنة العامة لـ 2018-2019
الثلاثاء 10 أبريل 2018 11:43 ص
الموازنة
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الموازنة
خالد بدر الدين
أظهرت وثيقة حكومية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، بخصوص مشروع الموازنة العامة لمصر، في السنة المالية المقبلة 2018-2019، أن الحكومة تستهدف أرقامًا طموحة للدعم والنمو الاقتصادي، وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.
وفيما يلي أبرز الأرقام في الموازنة الجديدة:
* معدل النمو الاقتصادي المستهدف 5.8% مقابل 5.5% متوقعة في 2017-2018.
* العجز الكلي المستهدف 8.4% يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليار متوقعة في 2017-2018.
* الإيرادات المستهدفة 989.188 مليار جنيه، مقابل 813.405 مليار متوقعة في 2017-2018.
* الإيرادات الأخرى المستهدفة 217.767 مليار جنيه، مقارنة مع 188.064 مليار متوقعة في 2017-2018.
* المصروفات المستهدفة 1.424 تريليون جنيه، مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018.
* سعر الدولار المستهدف 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018.
* سعر برميل النفط المستهدف 67 دولارًا، مقابل 55 دولارًا في 2017-2018.
* إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332.291 مليار جنيه، مقابل 331.376 مليار متوقعة في 2017-2018.
* دعم المواد البترولية المستهدف 89.075 مليار جنيه، مقابل 120.926 مليار متوقع في 2017-2018.
* الدعم المستهدف للكهرباء 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليار متوقعة في 2017-2018.
* الدعم المستهدف للسلع التموينية 86.175 مليار جنيه، مقابل 82.177 مليار متوقع في 2017-2018.
* دعم الصادرات 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.
* الفوائد المستهدفة على الديون 541.305 مليار جنيه، مقابل 437.908 مليار متوقعة.
* إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة 770.280 مليار جنيه، مقابل 624.198 مليار متوقعة في 2017-2018.
* إجمالي ضريبة القيمة المضافة 320.148 مليار جنيه، مقابل 255.039 مليار متوقعة في 2017-2018.
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