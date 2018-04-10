خلط الأوراق بين مصر والسودان

شريف عطية

على غرار تخلص السودانيين 1964 من الحكم العسكرى «الفريق عبود» الذى أعقب فى 1958 وزارة الحزب الوطنى الاتحادى الذى تولى حكم البلاد بمجرد استقلالها 1956 - مفضلاً آنئذ الانفصال عن مصر دون الاتحاد معها، إذ يتولى عندئذ حزب الأمة سدة الحكم حتى مايو 1968، بالتزامن مع الانقلاب العسكرى الذى قاد بموجبه العقيد «النميرى» البلاد حتى أبريل 1985، قبل قيام الثورة الشعبية ضده (وهو خارج البلاد)، إلى أن قام الفريق «سوار الدهب» بتسليم السلطة لحزب الأمة إثر فوزه فى الانتخابات، إلى أن أطاح به انقلاب عسكرى فى يونيو 1989 بقيادة العميد البشير/ د. الترابى ممثلين عن تيار الإسلام السياسى، قبل أن ينفرد «البشير» بالحكم منذ منتصف التسعينيات إلى اليوم.



إلى ذلك، وفى مثل هذه الأيام منذ 33 عاماً، تدعو قوى سودانية معارضة المواطنين إلى استلهام ذكرى الانتفاضة التى أطاحت حكم «النميرى» للثورة على نظام «البشير» نظراً لتدهور الأوضاع الشعبية والاقتصادية فى البلاد، ذلك فيما يقلل الأخير من أهمية تحالف قوى المعارضة بشقيها السياسى والمسلح، مهدداً رئيس التحالف «الصادق المهدى»، المعتقل حالياً، بتقديمه للمحاكمة لقيادته فصائل مسلحة، ولتحريض المعارضة على «التخطيط لانتفاضة سلمية تراكمية، تؤدى إلى الضغط على النظام لقبول إعادة تنشيط خريطة الطريق الإفريقية للمصالحة والسلام، ما سيقود إلى «هبوط ناعم» على نمط جنوب إفريقيا، متوقعاً من الرأى العام الدولى والإقليمى أن يتفهم ويدعم عملية السلام فى السودان».



فى هذا السياق تتصاعد الانقسامات داخل الحزب الحاكم، بينه وبين حزب الأمة «القومى».. كذا مع حزب المؤتمر الشعبى- شريكه السابق فى انقلاب 1989، ذلك فيما تتركز السلطة بيد المؤسسة العسكرية، ومن جانب آخر يبقى تأزم ملف «داوفور» فى غرب البلاد.. كما فى جنوبها الشرقى (النيل الأزرق وكردفان)، ذلك فيما تفتعل السلطات السودانية من حين لآخر أزمات مع مصر.. وفى وقت تتعزز فيه - للمفارقة- علاقات الخرطوم مع كل من تركيا وقطر و(إثيوبيا)، لولا دخول الوساطة الخليجية مؤخراً على خط الأزمة بين مصر والسودان، قد تبدو إيجابية حتى الآن.



على صعيد مواز، يمكن القول إن الحركة الإسلامية التى كان وقوفها إلى جانب الانقلاب العسكرى سبباً لنجاحه بخاصة منذ 29 عاماً- ستبقى فى موقع ما فى صلب النظام السودانى، سواء لاعتبارات محلية أو إقليمية أو من أجل تجنب الصراع معها فى وقت يتزايد فيها الضغط عليه، ما يجعل استقرار السودان على المحك، إلا حال فقدان تيار الإسلام السياسى- بشقيه الإخوانى والسلفى- أكثر من منصة إقليمية تشكل روافع للحالة السودانية، كما فى مصر 2013، وفى وتركيا أو قطر، على النحو الذى يشكل عاملاً محورياً لضبط أوراق السودان المخلوطة مع مصر.