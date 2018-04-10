ليبيا تؤكد حاجتها للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنة

محمد سعفان

دعاء حسني



التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الدكتور المهدي الأمين وزير العمل الليبي، لبحث حاجة ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيًا، وتحديد المناطق المنتظر أن تعمل بها، نظرًا للعلاقة الأزلية بين الشعبين، فضلاً عن التجاور الجغرافي والبلدين جسد واحد.



وفي البيان الصحفي الصادر عن الوزارة، أشار إلى أن وزير العمل الليبي أكد أن ليبيا في أمس الحاجة إلى العمالة المصرية الماهرة بمختلف فئاتها سواء حرفية أو أكاديمية أو تخصصية كالأطباء والأطقم الإدارية، للمساعدة للعمل على خطة إعادة إعمار بلاده من الدمار الذي طالها خلال السنوات السبع الماضية، خاصة في مدينة سرت وبنغازي، ويحتاجان إلى إعادة إعمار من جديد.



وأكد أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية، ونحن جاهزون لاستقبال المصرية في بعض المناطق الموجود بها استقرار أمني كامل.



جاء ذلك على هامش الدورة (45)، مؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، اليوم، بحضور 17 وزير عمل، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.



وأشار إلى أن ليبيا تسعى لعودة المرأة للعمل، فضلاً عن تدريب ذوى الإعاقة وثقل مهاراتهم حتى يسهل انخراطهم في سوق العمل، فضلاً عن تدريب العمال الليبيين على مهن حرفية كاللحام.



وأبدى كامل استعداد مصر لإمداد الجانب الليبي بكافة احتياجاته من العمالة المصرية، للعمل في الأماكن الآمنة المستقرة، مضيفاً أن الوزارة لديها استعداد لتسخير العديد من مراكز التدريب التابعة لها، لتسهم في تدريب الأشقاء الليبيين في كافة الحرف والمهن التى تحتاجها، مؤكدًا أنها تضع في خطتها تطوير المناهج التدريبية والعمل على ثقل المدربين.



وأكد الوزيران ضرورة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، وتحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الجانبين فى كافة المجالات، فضلًا عن تفعيل اتفاقيات العمل بين البلدين، معربًا عن أمله في عودة الأوضاع الليبية إلى الاستقرار هذا العام، وتوحيد المواقف في المحافل الدولية.