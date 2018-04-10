الشرقيون للتنمية العمرانية تطلق مشروع أزادير القاهرة الجديدة

محمد محمد فريد خميس: نسعى لنصبح المطور الأول عالمياً أسوة بمجموعة النساجون وسلمنا أكثر من 4000 وحدة تناسب مختلف شرائح المصريين



بدور إبراهيم



أطلقت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية " OUD" إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون أحدث مشروعاتها كومباوند " أزادير " فى القاهرة الجديدة خلال حفل كبير نظمته الشركة بمشروعها فاونتن بارك بالقاهرة الجديدة بحضور لفيف من كبار المستثمرين والشخصيات العامة وقيادات مجموعة النساجون.



وصرح محمد محمد فريد خميس عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية " OUD"،بأن الشركة تسعى من خلال " أزادير" استكمال رياداتها فى القطاع العقارى بتقديم منتج مبتكر يمثل إضافة للسوق ويلبى احتياجات قطاع كبير من العملاء، مشيراً الى أنه المشروع يأتى ضمن سلسلة وسعات الشركة فى السوق المصرية خلال العام الحالى والتى تسجل من خلالها انطلاقة كبرى بتنفيذ مشروعات مميزة ومتكاملة فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.



وأوضح أن المشروع يعد أحد تجارب الشركة المبتكرة لتقديم اليات معيشية تدور حول الحياة الخضراء والصحية حيث تتخطى المساحة الخضراء بالمشروع 85 ٪ من المساحة الإجمالية ويشمل حدائق شاسعة مزروعة بالنباتات الصحية والأزهار الملونة، تتخللها مسارات المشى والركض تحت غصون الأشجار، كما لا تتواجد شوارع داخلية في وسطها والمبانى بما يجعل مجتمع أزادير هادئا وآمناً للعب الأطفال وتم تنفيذ طرق للمشاة وأخرى للسيارات وجراجات تحت الارض لتخفيف حدة التلوث الناتج عن عوادم السيارات.



وأشار الى أنه تم اتباع أحدث الاساليب الانشائية والتصميمات الفريدة بالمشروع والتى تجمع بين المودرن والكلاسيك وتناسب مختلف الاذواق وكذلك توفير خدمات تلبى احتياجات مختلف الاعمار والاسر.



ويقع مجتمع "ازادير " على مساحة إجمالية حوالى 69,550 متر فى موقع استراتيجي بقلب أرقى أحياء القاهرة الجديدة بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي وشارع التسعين الجنوبي وعلى بعد دقائق من الجامعة الأمريكية ، ومول Point 90.



وأشار الى ان "OUD" أستطاعت منذ انطلاقها عام 1994 تسليم أكثر من 4000 وحدة سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المصريين بين الاسكان المتوسط والفوق متوسط والفاخر.



وأضاف ان الشركة تسعى لان تصبح المطور العقارى رقم 1 فى العالم وذلك أسوة بمجموعة النساجون الشرقيون التى تحتل مركزاً متقدما بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، مشيراً الى ان المجموعة يعمل بها حوالى 26 الف موظف.



ولفت الى ان مجموعة النساجون الشرقيون تعمل كأسرة واحدة وبصورة تحقق التكامل بين مختلف شركاتها التابعة بما ينعكس على معدلات النمو والقفزات السريعة التى تحققها.