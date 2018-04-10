اتحاد الصناعات يشارك بملتقى الاستثمار السنوي AIM 2018

اتحاد الصناعات المصرية

المال - خاص



شارك اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمود سليمان عضو هيئة مكتب ومجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنة الاستثمار، في الجلسة الافتتاحية للملتقى، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس الوزراء وحاكم دبي.



ودعى محمود سليمان، المستثمرين المشاركين بالملتقى للاستثمار في مصر، مستعرضًا الإصلاحات التشريعية والاقتصادية واللوجيستية التي جرت مؤخرًا، بدءً من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مثل: قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، ووصولًا إلى توافر الطاقة والبنية التحتية والطرق والكباري الجديدة.





وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تشهده مصر، يعمل على تحفيز الاستثمار في البلاد وجذب أخرى جديدة محلية وإقليمية وعالمية.



وأبدى العديد من المستمرين اهتمامهم بالاستثمار في مصر، وأبرزهم رئيس مجلس إدارة شركة LULU الهندية، ومقرها الرئيسي في أبو ظبي، والتي تعتبر من أكبر الشركات المالكة لسلاسل متاجر شهيرة، وأسماء معروفة في مجالات التجزئة والضيافة حول العالم، وتمتلك استثمارات بمليارات الدولارات في دولة الإمارات والهند وغيرها من سائر الدول، ولديها رغبة وخطط للتوسع في أعمالها في المستقبل القريب.