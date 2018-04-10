متوسط أسعار الذهب الثلاثاء 10 أبريل

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 757.78 جنيه $42.96 سعر الذهب عيار 22 694.64 جنيه $39.38 اسعار الذهب عيار 21 663.08 جنيه $37.59 اسعار الذهب عيار 18 568.35 جنيه $32.22 سعر الذهب عيار 14 442.04 جنيه $25.06 سعر الذهب عيار 12 378.89 جنيه $21.48 سعر الذهب عيار 9 284.17 جنيه $16.11 اسعار أوقية الذهب 23,567 جنيه $1,336 اسعار جنيه الذهب 5,305 جنيه $300.71 اسعار كيلو الذهب 757,783 جنيه $42,958

المال- خاصتنشر بوابة "المال" متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، الموافق 10 أبريل فى السوق المصرية وهي كالتالي: