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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
متوسط أسعار الذهب الثلاثاء 10 أبريل
الثلاثاء 10 أبريل 2018 10:05 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال- خاص
تنشر بوابة "المال" متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، الموافق 10 أبريل فى السوق المصرية وهي كالتالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
757.78 جنيه
$42.96
سعر الذهب عيار 22
694.64 جنيه
$39.38
اسعار الذهب عيار 21
663.08 جنيه
$37.59
اسعار الذهب عيار 18
568.35 جنيه
$32.22
سعر الذهب عيار 14
442.04 جنيه
$25.06
سعر الذهب عيار 12
378.89 جنيه
$21.48
سعر الذهب عيار 9
284.17 جنيه
$16.11
اسعار أوقية الذهب
23,567 جنيه
$1,336
اسعار جنيه الذهب
5,305 جنيه
$300.71
اسعار كيلو الذهب
757,783 جنيه
$42,958
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