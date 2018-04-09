EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة أبوظبي وهبوط الكويت
الإثنين 09 أبريل 2018 08:01 م
البورصات العربية
أخر الأخبار
البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الدوحة و أبوظبى وهبطت الكويت فقط بينما أغلقت البورصة المصرية أبوابها أمس واليوم احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم.
وسجل مؤشر بورصة الدوحة أقوى أداء في المنطقة بارتفاعه بأكثر من 1.8 % ليتجاوز 8937 نقطة بعد أن رفعت شركات قطرية سقف الملكية الأجنبية فيها إلى 49 % اعتبارا من اليوم الاثنين من 25 % .
وزاد سعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 4 % وسعر سهم بنك قطر الإسلامي 3.7 % وسعر سهم شركة صناعات قطر 3.4 % .
وذكرت وكالة رويترز أن رفع سقف الملكية الأجنبية فى الدوحة سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة أوزان الأسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة و لكن من المرجح في الوقت الحالي أن يكون التأثير الفوري محدودا.
وكسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام حوالى 1.4 % ليتقدم إلى 4665 نقطة بقيادة د سهم بنك أبوظبي الأول الذى زاد سعره بحوالى 2.5 % و كذلك سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.5 %.
وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4 % ليصل إلى 3082 نقطة بفضل أسهم شركات العقارات ومنها داماك وإعمار العقارية والاتحاد العقارية، والتي صعدت أسعار أسهمها بحوالى 1.7 % و0.7 % و1.8 % على الترتيب.
وصعدت مؤشرات بورصات الرياض و البحرين ومسقط بنسب طفيفة تراوحت بين 0.2 % ة 0.1 % لتستقر عند 7975 نقطة و 1287 نقطة و 4828 نقطة على الترتيب بينما هبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.1 % لينخفض إلى خوالى 4783 نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا