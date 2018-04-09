مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة أبوظبي وهبوط الكويت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الدوحة و أبوظبى وهبطت الكويت فقط بينما أغلقت البورصة المصرية أبوابها أمس واليوم احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم.



وسجل مؤشر بورصة الدوحة أقوى أداء في المنطقة بارتفاعه بأكثر من 1.8 % ليتجاوز 8937 نقطة بعد أن رفعت شركات قطرية سقف الملكية الأجنبية فيها إلى 49 % اعتبارا من اليوم الاثنين من 25 % .



وزاد سعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 4 % وسعر سهم بنك قطر الإسلامي 3.7 % وسعر سهم شركة صناعات قطر 3.4 % .



وذكرت وكالة رويترز أن رفع سقف الملكية الأجنبية فى الدوحة سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة أوزان الأسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة و لكن من المرجح في الوقت الحالي أن يكون التأثير الفوري محدودا.



وكسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام حوالى 1.4 % ليتقدم إلى 4665 نقطة بقيادة د سهم بنك أبوظبي الأول الذى زاد سعره بحوالى 2.5 % و كذلك سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.5 %.



وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4 % ليصل إلى 3082 نقطة بفضل أسهم شركات العقارات ومنها داماك وإعمار العقارية والاتحاد العقارية، والتي صعدت أسعار أسهمها بحوالى 1.7 % و0.7 % و1.8 % على الترتيب.



وصعدت مؤشرات بورصات الرياض و البحرين ومسقط بنسب طفيفة تراوحت بين 0.2 % ة 0.1 % لتستقر عند 7975 نقطة و 1287 نقطة و 4828 نقطة على الترتيب بينما هبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.1 % لينخفض إلى خوالى 4783 نقطة.





