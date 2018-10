أقرت شركة نيسان إيجيبت زيادة على أسعار سيارات "صني"، بمقدار 2000 جنيه بمختلف الفئات خلال أبريل الحالي.

وصعدت أسعار "صني" فئة "A/T" إلى 211 ألف جنيه بدلًا من 209 آلاف، ووصلت أسعار "صني" فئة "A/T EX" إلى 223 ألفًا، مقارنة بـ221 ألفًا، وارتفعت أسعار الفئة اﻷعلي "A/T Super Saloon" إلى 233 ألفًا مقابل 231 ألفًا خلال الشهر الماضي.