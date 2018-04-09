ترامب: سأتخذ قرارا بشأن سوريا بنهاية اليوم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بالهجوم المزعوم بالغاز السام على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا مششرا إلى أنه سيتخذ قرارا بشأن الرد ربما بنهاية يوم الاثنين.



ووفق ما نقلته رويترز، قال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء إنه يتحدث مع القادة العسكريين وسوف يحدد المسؤول عن الهجوم، سواء كان روسيا أم حكومة الرئيس بشار الأسد أم إيران أم الثلاثة معا.